Kauplusteketid: suhkru hind on langenud

Eesti suurimad jaekauplusteketid kinnitasid, et odavama roosuhkru kilohind on kahanenud. Põhjuseks toovad kauplused nii suhkru börsihinna langemise kui ka konkurentsisurve.

"Suhkru hind on tõepoolest väikeses languses. Tootjad on meid teavitanud sisendhindade langusest," ütles Selveri kommunikatsioonijuht Mariann Järvela.

Järvela ütles, et neljapäevast muutub üheksa protsenti soodsamaks Diamant brändi suhkur. Uue partii saabudes muutub soodsamaks ka DanSukkeri suhkur.

Suhkru hind on langenud ka Prismas.

Kuni oktoobri alguseni oli odavaima suhkru (DanSukker) hind Prismas 1,19 eurot ning langes seejärel 1,15 euro peale. Novembri lõpust alates maksab suhkur 1,14 eurot. "Põhjuseks on turu hinnakonkurents," ütles Prisma kategooriajuht Malle Luhter.

Hind on odavam ka Rimi ketis. "Suhkru hind hakkas allapoole tulema juba suve lõpus ja praegusel tasemel on see püsinud alates novembrist. Odavaima hinnaga valge suhkur ühekiloses pakendis maksab Rimis 1,14 eurot. Eelmise aasta detsembris tuli maksta sama toote eest 1,19 eurot," ütles Rimi Eesti ostujuht Marilin Jürisson.

Coopis on suhkru hind aasta esimese poolega võrreldes langenud üle 20 protsendi. "Soodsaim kilone suhkrupakk maksab meil 1,19 eurot. Suhkur on börsitoode ning vastavalt maailmaturuhinnale kujundavad hinna maaletoojad ning sellest sõltub kauba lõpphind ka meie kauplustes," ütles Coop Eesti Keskühistu kommunikatsioonijuht Martin Miido.