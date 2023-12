Eesti toodete valik kauplustes vähenes veidi

Kodumaiste tavatoodete osakaal kaubavalikus oli kokku 59 protsenti. 2022. aastal oli see 60 protsenti, selgus Eesti Konjunktuuriinstituudi selle aasta septembris läbiviidud sortimendi- ja hinnavaatluse uuringust.

"Importkauba suurenemine sortimendis on tingitud sellest, et klientide hinnatundlikkus on suurenenud. Kuna toiduainete hinnad on tõusnud nii kiires tempos, siis vaadatakse odavate toiduainete poole, mis kipuvad olema importtooted," ütles konjunktuuriinstituudi direktor Peeter Raudsepp ERR-ile.

Raudsepa sõnul on Eesti naaberriikidega võrreldes keerulisemas olukorras. "Eesti majandusnäitajad on halvenenud kiiremas tempos. Tootmissisendite hindade tõus on tulnud jõudsamalt hindadesse kui meie naabritel, näiteks kui rääkida elektrihinnast," sõnas Raudsepp.

Kodumaiste toodete osakaal sortimendis oli suurim keeduvorstide ja viinerite (93 protsenti), suitsuliha (87 protsenti), leiva (84 protsenti) ja suitsuvorstide (83 protsenti) tootegrupi sortimendis.

Tänavu paranes Eesti toidukauba positsioon võrreldes 2022. aastaga 11 tootegrupi sortimendis. Eesti toodetest kasvatas sortimendis osakaalu kõige enam mahl (11 protsendipunkti), linnuliha (üheksa protsendipunkti) ning jogurt (seitse protsendipunkti), toiduõli (seitse protsendipunkti) ja juust (seitse protsendipunkti).

Vähenes kodumaise kauba osakaal sortimendis kõige enam veiseliha (35 protsendipunkti), lihakonservide (12 protsendipunkti) ja suitsuliha (viis protsendipunkti) grupis. Importkauba osakaal sortimendis oli suurim toiduõli (87 protsenti) ja küpsiste (82 protsenti) tootegrupis.

Tänavu oli kodumaiste toodete valik ülekaalus 24 kaubagrupist 17-s (2022. aastal oli nii samuti 17-s kaubagrupis). 2023. aastal suurenes 2022. aastaga võrreldes kohalike toodete sortiment 24-st tootegrupist üheksas (piim, juust, jogurt, kohupiim, toiduõli, linnuliha, suitsuvorstid, õlu ja mahlad). Importtoodete sortiment suurenes seitsmes tootegrupis (piim, veiseliha, lihakonservid, keeduvorstid, suitsuliha, küpsised ja õlu).

Viimasel kolmel aastal on kasvanud kodumaise juustu, jogurti, toiduõli, linnuliha, suitsuvorstide, nisujahu, mahla, õlle, konservkurkide ja kala sortiment (24-st tootegrupist 10-s), kuid kodumaise määrdejuustu, jäätise, veiseliha, sealiha, keeduvorstide, suitsuliha, leiva, küpsiste ja viina sortiment (24-st tootegrupist üheksas) on mõnevõrra langenud. Kolme viimase aasta võrdluses on kasvanud imporditud piima, juustu, jogurti, kohupiima, veiseliha, sealiha ja keeduvorstide sortiment (24-st tootegrupist seitsmes), kuid imporditud jäätise, toiduõli, linnuliha, lihakonservide, suitsuvorstide, suitsuliha, leiva, nisujahu, küpsiste, kaerahelveste, mahla, õlle ja viina sortiment (24-st tootegrupist 13-s) on mõnevõrra langenud.

Õllesortide valik kõige rikkalikum

Kõige laiem oli tänavu õlle sortiment, mida oli keskmiselt 297 nimetust kaupluse kohta (161 kodumaist ja 136 imporditud). Mahla oli pakkumises 136 nimetust (65 kodumaist ja 71 imporditud), küpsiseid 132 nimetust (24 kodumaist ja 108 imporditud), jogurti 128 (93 kodumaist ja 35 imporditud) ja viina 111 (36 kodumaist ja 76 imporditud). Kodumaise ja imporditud õlle sortiment oli kõige laiem Coopis ja Selveris. Kodumaise õlle sortiment jäi kõigis kaupluskettides samale tasemele.

Samas imporditud õlle sortiment on kasvanud Coopis ja Selveris ning on langenud Rimis. Kodumaiste küpsiste sortiment oli kõige laiem Selveris ja Coopis ning kõige kitsam Maximas ja Rimis, kus oli kõige laiem imporditud küpsiste sortiment. Kodumaiste küpsiste sortiment on kasvanud Rimis, kuid langes

mõnevõrra Coopis. Imporditud küpsiste sortiment on kasvanud Rimis, kuid langes mõnevõrra Selveris.

Kodumaise mahla sortiment on kasvanud Coopis, Rimis ja Maximas. Imporditud mahla sortiment on langenud veidi Coopis, Rimis ja Maximas, kuid kasvas mõnevõrra Selveris. Kodumaise jogurti sortiment on kasvanud Coopis ja Selveris, samas Coopis langes mõnevõrra imporditud jogurti sortiment, kuid langes veidi Maximas. Samas Maximas kasvas veidi imporditud jogurti sortiment. Kodumaise viina sortiment langes veidi Rimis ja Maximas, imporditud viina sortiment langes mõnevõrra Selveris, Maximas ja Rimis.

Aastal 2023 vähenes kohalike toodete valik 24-st tootegrupist 11-s võrreldes eelmise aastaga. Kõige suurem langus oli kodumaise leiva sortimendis, kus Eesti leiva valik vähenes kaupluses keskmiselt 10 nimetuse võrra. Kodumaise veiseliha valik vähenes aastaga kaheksa toote, keeduvorstide ja jäätise viie, suitsuliha, küpsiste ja viina osas kolme, määrdejuustu ja kala valik kahe ning kaerahelveste ja konservkurkide osas ühe toote võrra keskmiselt kaupluse kohta.

Importtoodetest vähenes sortiment enim jäätise (11), jogurti (seitse) ja mahla (seitse) osas, kokku 13-s tootegrupis. Siinkohal tuleb tõdeda üleüldist sortimenti vähendamist kõigis kaupluskettides. Kitsamates oludes hoiavad kauplused sortimendis vaid ostjate eelistatumaid sorte.

Kodumaise mahla sortiment suurenes 19, jogurti 12, juustu üheksa, suitsuvorstide kaheksa, kohupiima viie, toiduõli nelja, linnuliha kolme, piima ja õlle ühe toote võrra keskmiselt kaupluse kohta.

Importtoodetest suurim kasv sortimendis oli lihakonservidel ja suitsulihal (viis toodet), järgnesid veiseliha (neli), õlu (kolm), piim (kaks) ning keeduvorstide ja küpsiste valik ühe toote võrra keskmiselt kaupluse kohta.