Venemaa valmistub aktiivsemaks tegevuseks Ukrainas pärast presidendivalimisi

Vene dessantlaeva Novotšerkassk tabamine ja Suhhoi-tüüpi hävitajate allatulistamine viimastel päevadel viitab sellele, et Vene relvajõud ei suuda end kaitsta Ukraina käsutuses olevate lääne rakettide vastu, ja sellele, et puudus võib olla kogenud pilootidest, arvab kolonel reservis Hannes Toomsalu.

"Laev sai väidetavalt prantsuse Scalpiga pihta. Ja ukrainlaste SU-27 tulistas. Kas nüüd need lennukid, mis tulistasid, alla võeti või mitte, aga Scalpi tegevusraadius on ju 560 kilomeetrit. Nii et ei pea üldse minema õhutõrjetsooni - saab ju kaugemalt ka," ütles Toomsalu.

"Lennukite kohta on variant, et need võeti Patriotidega alla - kõige tõenäolisem variant. Teine variant on see, et venelasetl on tegelikult lendurid otsa saanud. Noored ei mõista veel võidelda vanade kogenenutega samaväärselt," rääkis Toomsalu.

Maa peal tungivad Vene väed sammhaaval edasi ja Ukraina pool on üle läinud kaitsele. USA abi on takerdunud Kongressi, Euroopa riigid pole sõjatööstusele tuld alla saanud. Lääne abi otsused lükkuvad järgmise aasta algusse. Sinnani tuleb ukrainlastel lihtsalt ära seista, ütleb kaitseliidu peastaabi ülem Eero Rebo.

"Ukrainlased on seisnud kindlalt ära üheksa pluss aastat. Nad seisavad kindlasti veel," sõnas Rebo. "Praegu otsida mingit rahu on tõenäoliselt kõige kehvem aeg, sest märtsis on tulemas Vene Föderatsiooni valimised."

Venemaa ei korralda tõenäoliselt enne presidendivalimisi mobilisatsiooni. Samas on rakettide kasutamine praegu väike - tõenäoliselt valmistub Venemaa valimistejärgseks aktiivsemaks tegevuseks rindel.

Toomsalu sõnul võib Vene vägede pealetungi oodata pigem kevadel, näiteks aprillis.

"Loomulikult ka ukrainlased näevad Vene mobilisatsioonis hirmu ja minu arusaamise järgi teevad ettevalmistusi oma mobilisatsiooniks," ütles Rebo.