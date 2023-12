Stoicescu: Venemaa teeb asju, mis on juhuse piirimail

Selle aasta kevadel ilmus riigikogu valimistele uus poliitiline liikumine nimega KOOS. Nende valimisloosungid olid võetud justkui Vene televisiooni poliitikasaatest: Eesti NATO-st välja, kodakondsus kõigile, pereväärtused au sisse. Riigikokku nad ei pääsenud, kuid Ida-Virumaal saavutati Keskerakonna järel teine tulemus. Praegu on üks erakonna juhtidest riigireetmise süüdistusega kohtu all ja teine Venemaale põgenenud.

Oktoobris purunes Eestit ja Soomet ühendav gaasitoru. Süüdi arvatakse olevat Hiina kaubalaev, mis arusaamatul põhjusel paarsada kilomeetrit ankruga merepõhja kündis.

Novembris lahvatas migratsioonikriis. Eesti ja Soome piirile saabusid Lähis-Ida ja Aafrika migrandid. Eesti pääses esialgu ehmatusega, kuid soomlased olid sunnitud piiri Venemaaga sulgema.

Neil kolmel, pealtnäha täiesti erineval juhtumil on ühine nimetaja, ütles riigikogu riigikaitsekomisjoni esimees Kalev Stoicescu (Eesti 200). Tema sõnul on Venemaa Eesti-suunaline mõjutustegevus kestnud juba alates Boriss Jeltsini aegadest.

"Mõjutustegevus see kindlasti on. Nii nagu Stalini ajal mõeldi, et meie iseseisvus on ajutine nähtus, ju siis ka praegu mõeldakse sellele enam-vähem samas laastus. Tehakse asju, mis on n-ö juhuse piirimail," ütles Stoicescu.

Tema sõnul on juhuse piirimail gaasitoru lõhkumine ning juhusele mängiti ka migrandikriisi tekitamises.

"Eks meid testiti vaatamaks, milline on reaktsioon. Provotseerides meid piiri sulgema, provotseerida rahulolematust Ida-Virumaa venekeelsete inimeste seas, et me ei saa enam Venemaale ja kes selles süüdi on. Venemaa teeb kõik selleks, et süüdi jääks meie riik, mitte nemad. Nii et see on üks nendest hübriidrelvadest, mida kasutatakse meie vastu. Ja mis puudutab seda erakonda KOOS, inspiratsioon ja tugi tuleb ikka sealt, iseasi, kas seal on ka rahalist tuge taga. Ja kasutades veel ühte populaarset väljendit, on ka need kasulikud idioodid olemas, kellele ei olegi vaja maksta midagi, nad teevad selle töö ka ilma Kremli rahata," selgitas Stoicescu.

Samas ei tasuks riigikogu riigikaitsekomisjoni esimehe Kalev Stoicescu arvates iga Eestile ebasoodsa juhtumi tagant kohe paranoiliselt Kremli kõrvu otsima hakata, kuid selge see, et Venemaa mõjutustegevus jätkub ka tuleval aastal.

"Me oleme üritanud vähemalt välja mõelda, millega venelased võivad meid üllatada. Nii et ainukene üllatus võib olla otsene rünnak meile ja ma tahaks loota, et seda ometi ei juhtu tuleval aastal. Kõik räägivad, et Venemaa ei julge seda teha, Venemaa ei ole valmis. Eks nad üritavad näidata, et nad peavad meist vähemalt viis minutit kauem vastu, see ongi nende lootus, et me annaks alla ja kukuks kokku, enne neid natukene, et siis nii kaua tuleb vastu pidada," rääkis Stoicescu.