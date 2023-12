Väikesed ja odavad droonid aitavad Iisraeli armeel Gazas sõdida

Iisraeli armee jätkab Gaza sektoris võitlust terroriorganisatsiooni Hamas vastu ning ajaleht The Wall Street Journal kirjutab, et juudiriigi armee kasutab üha rohkem väikeseid ja odavaid droone. Sellised droonid uurivad tunneleid ning suudavad kanda lõhkeaineid.

Iisraeli armee liigub kiiresti edasi läbi tihedalt asustatud piirkondade, Iisrael üritab samas vältida tsiviilohvreid. Ka USA on varem teatanud, et Iisrael peab kaitsma enda kodanikke, kuid samal ajal ka süütuid tsiviilelanikke Gazas, kes on Iisraeli ja Hamasi konflikti ohvrid.

Iisraeli võimud on samas korduvalt öelnud, et nende eesmärk on terroriorganisatsioon hävitada ning riik jätkab maismaaoperatsioone Gazas. Hamas aga varjab end Gaza alla rajatud tunnelites.

Iisrael on Hamasi poolt rajatud tunnelite uurimiseks kasutanud nii roboteid, robotkoeri kui ka tavalisi koeri. Iisraeli armee sai aga kiiresti aru, et kõige paremini saab tunneleid uurida väikeste droonide abil. Kvadkopterid ehk nelja tiivikuga väiksed helikopterid on osutunud ülitõhusaks nii luure- kui ründetegevuses.

Iisraeli riikliku julgeoleku endine nõunik Jacob Nagel ütles, et Gaza piirkond on nüüd selliseid väikeseid droone täis, vahendas The Wall Street Journal.

Iisrael proovis varem tunnelite uurimiseks kasutada ka robotkoeri, kuid need on liiga kallid ja rasked. Väikesed droonid suudavad tunnelites hästi navigeerida, nad saavad liikuda läbi väikeste ruumide.

USA droonifirma BRINC juht Blake Resnick ütles, et viibis detsembris Iisraelis ning Iisraeli armee ostis tema firmalt Lemur 2 droone. Resnicki sõnul kasutatakse selliseid droone päästeoperatsioonideks ning neid saab kasutada ka maa-aluses keskkonnas.

Odavad droonid leiavad lahinguväljal üha laiemat rakendust. Selliseid kommertsdroone kasutavad rindel nii Venemaa kui ka Ukraina. Sarnaseid droone kasutas samuti Hamas, kui alustas 7. oktoobril rünnakut Iisraeli vastu.