Aasta viimane päev on pilvine ja sajab veidi lund

Pühapäeva öösel on Eestis taevas enamasti pilves. Mitmel pool sajab lund, enne keskööd saartel ja lõunapoolsetes maakondades ka lörtsi ja vihma. Põhjarannikul on oodata tuisku. Tuul puhub põhjakaarest 4 kuni 10 meetrit sekundis, põhjarannikul valdavalt kirdest iiliti kuni 15 meetrit sekundis. Õhutemperatuur langeb, jäädes -1 ja -8 kraadi vahele. Seega märjad pinnad jäätuvad ning teed muutuvad libedaks.

Hommikul on oodata pilves selgimistega ilma ning vaid kohati võib vähest lund sadada. Puhub valdavalt põhjakaare tuul 3 kuni 9, põhjarannikul kirdetuul iiliti kuni 12 meetrit sekundis. Külma on -3 kuni -8, saarte rannikul kohati kuni -1 kraadi.

Aasta viimane päev tuleb pilves selgimistega ning paiguti langeb ikka vähest lund. Tuul puhub valdavalt põhjakaarest kiirusega 3 kuni 9 meetrit sekundis ning miinuskraade on termomeetril 1 kuni 8.

Uus aasta algab vahelduva pilvisusega ning põhjarannikul tuleb nii lund kui ka tuisku. Järgnevail päevil on pilvisus pigem vähene. Kui teisipäev tuleb olulise sajuta, siis kolmapäeval ja neljapäeval on siin-seal taas lumesadu oodata. Õhutemperatuur ikka langeb ehk kui 1. jaanuaril on ööpäev läbi külma keskmiselt -10 kraadi, siis ööl vastu neljapäeva juba -24 ja päeval -21 kraadi.