Saksa liberaalid otsustasid napilt valitsusse jäämise kasuks

Kokku võttis hääletusest osa 26 000 FDP liiget, kellest 52 protsenti toetas senises võimuliidus jätkamist ning 48 protsenti hääletas valitsusest lahkumise poolt, vahendab Euractiv.

Kuigi hääletuse tulemus polnud siduv, ärgitas suurem osa erakonna föderaalsest juhtkonnast liikmeid valitsuses jätkamist toetama. Hääletust nõudsid mitmed erakonna kohaliku tasandi juhid pärast seda, kui erakond jäi oktoobri alguses peetud piirkondlikel valimistel Baierimaa ja Hesseni lidumaa seadusandlikest kogudest välja.

FDP peasekretär Bijan Djir-Sarai kommenteeris tulemust esmaspäeval, öeldes, et erakond soovib jätkata võimul.

"Valdav enamus meie hääleõiguslikest liikmetest tahab, et FDP kannaks jätkuvalt valitsusvastutust. Poliitilised väljakutsed on suured, nii majandus-, eelarve- kui sisserändepoliitikas. Me tahame, et FDP panustaks jätkuvalt," ütles Djir-Sarai.

Siiski on paljud erakonna liikmed rahulolematud ühise valitsemisega koos sotsiaaldemokraatide ja rohelistega. FDP on tuntud ettevõtlussõbraliku erakonnaga, mis toetab konservatiivset rahanduspoliitikat, samas kui teised valitsusparteid toetavad suuremat kulutamist.

Sõda Ukrainas, energiakandjate hinnatõus ning majanduslangus on põhjustanud valitsuses erimeelsusi võimalike lahenduste otsimisel. FDP juht Christian Lindner, kes peab Saksa valitsuses rahandusministri ametit, pidi otsima koalitsioonipartneritega kompromisse ka novembri keskpaigas alanud Saksa eelarvekriisi lahendamisel.

Kõik see on seadnud küsimärgi alla sotsiaaldemokraadist kantsleri Olaf Scholzi juhitud valitsuse kestmise kuni järgmiste korraliste valimisteni, mis peaksid leidma aset 2025. aasta sügisel.

Samas pole ühelgi valitsusparteil huvi opositsiooni nõutud erakorraliste valimiste vastu. Kui opositsiooniliste kristlike demokraatide toetus ületab juba 30 protsendi piiri, siis sotsiaaldemokraatide ja roheliste toetus on küsitlustes kaks korda madalam. FDP toetus kõigub üldse viieprotsendilise valimiskünnise piiril.

Scholz tunnistas oma aastalõpupöördumises, et ajad on rasked, kuid lubas, et Saksamaal on tugevust raskuste ületamiseks.

"Paljud on rahulolematud, ning ma suhtun sellisse tõsiselt. Samal ajal luban, et Sakamaa saab hakkama. Inflatsioon on langenud, palgad on tõusnud, talvised gaasihoidlad on täis," ütles kantsler.