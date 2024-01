Kaupmeeste hinnangul kujuneb aasta esimene pool jaekaubandusele keeruliseks

Eesti jaekaubandusettevõtete müügitulu langus novembris jätkus ning kaupmehed ootavad, et ka alanud aasta esimene pool kujuneb jaekaubandusele keeruliseks, sest tarbijate kindlustunne on madal. Oma panuse müügitulu langusele lisab kahe protsendipunktiline käibemaksu tõus.

Jaekaubanduse müügitulu langes novembris aastases võrdluses üheksa protsenti. Tööstuskaupade osas oli langus 12 ja toidukaupadel kaks protsenti. Eelmise aasta 11 kuuga vähenes jaekaubanduse müügitulu aasta varasemaga võrreldes kaheksa protsenti.

Eesti Panga ökonomisti Rasmus Kattai sõnul tulenevad suured langusnäitajad 2022. aasta kõrgest võrdlusbaasist ning viimastel kuudel pole langus olnud väga järsk.

"Kui võrdleme sügisesi jaemüügi mahtusid sellega, mis oli suvel, siis need on vähenenud umbes protsendi-paari jagu. See on märk jahenenud majandusoludest. Hoolimata sellest, et inimeste ostujõud on paranenud ligi aasta jooksul, on näha selgelt muutust inimeste ostukäitumises. Ebakindel majandusolukord on pannud inimesi rohkem säästma. Kui rohkem säästetakse, kannatavad ka jaemüügimahud," ütles Kattai.

Kaubamaja juhatuse liige Erkki Laugus märkis, et tarbija kindlustunde indeks hakkas langema juba märksa varem.

"Nüüd näeme, et see indeks on jõudnud ka reaalsetesse käivetesse. Tavaliselt see käibe muutus algab just kestvuskaupadest, mida on sel aastal ka näha olnud. Mida ostetakse pikema aja peale, on see siis kodumasinad, elektroonika, nende asjade müük on selgelt langustrendis ja ka kodukaubad, mis on seotud tõusnud laenuintressidega ja koduostude ära jätmisega," ütles Laugus.

Ka alanud aasta algus kaubandusele midagi head ei tõota.

"Aasta esimene pool on jaemüügi jaoks endiselt üsna tagasihoidlik, sest hoolimata sellest, et inflatsioon on aeglustunud, ostujõud suureneb, siis ebakindla ettevaate tõttu pigem hoitakse tagasihoidlikku joont, säästetakse puhuks, kui peaks näiteks töö kaotama. Seetõttu ka jaemüük on nõrgas seisus umbes pool aastat veel," ütles Kattai.

"See aasta saab olema võtmetähtsusega. Need kaupmehed, kes pole eelmisel aastal juba hakanud tõsiselt tegelema oma laovarudega ja püsikuludega, võivad sel aastal sattuda tõsistesse raskustesse, sest aasta esimene pool ei näita kindlasti mingeid leevenemise märke, pigem vastupidi. Arvan, et tuleb üks keerulisemaid aasta algusi viimaste aastate kontekstis," ütles Kattai.

Aasta algul mõjutab müüginumbreid käibemaksu tõus, mis jõuab poehindadesse järk-järgult.

"Käibemaksu tõus osaliselt jõudis tänasest, umbes 3000-l artiklil tõstsime hinda ja nüüd homme-ülehomme umbes sama palju veel," sõnas Rimi Eesti tegevjuht Kristel Mets. "Umbes pooltel kaupadel ei tõsta me üldse hindasid ja teistel - osadel üks protsenti ja osadel kolm protsenti. See keskmine hinnatõus jääb 1,7-2 protsendi vahemikku."

Metsa sõnul alustati Rimis hinna tõstmist kuivainetest, viimasena jõuab see piima ja lihatoodetesse.