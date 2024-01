Tasuline ühistransport tänavu uusi liine ja väljumisi ei too

Ka edaspidi saavad maakonnaliinidel tasuta sõita kuni 19-aastased ja vähemalt 63-aastased, samuti puudega ja osalise või puuduva töövõimega isikud.

Seega pooleteise-eurose ühekorra pileti või 25-eurose kuupileti peab alates 22. jaanuarist ostma vaid väike osa kõigist bussisõitjatest.

"Hinnanguliselt on arvatud, et see võib olla 17 protsendi ümber. Aga täpselt andmeid me ei tea öelda, täpselt saamegi teada siis, kui piletimüük käivitub. Maakonnaliinide põhisõitjad on õpilased, pensionärid, nemad sõidavad kõik jätkuvalt tasuta," ütles Tartu Ühistranspordikeskuse juhataja Maikl Aunapuu.

Sergei sõidab maakondliku liinibussiga pea iga päev. Hommikul Tartusse tööle ja õhtul tagasi. "Praegu ei ole veel nii tõsiselt võtnud," rääkis Sergei, lisades, et kolm eurot päevas ei ole tema jaoks väga hull hind.

Bussireisija Anneli sõnas, et kuna tal autot ei ole, siis sõidab ka bussisõidu tasuliseks muutudes bussiga ikka edasi.

"Tegelikult mul on auto ka olemas, mina sõidan bussiga linna. Neli korda nädalas," ütles Raivo, kelle sõnul peab ta arvutama, millal on mõistlikum linna hoopis autoga sõita. "Kui üksinda siis bussiga, kui mitmekesi siis autoga."

Tartu ühistranspordikeskus avas muudatuse tõttu spetsiaalse infoliini, sest küsimusi on inimestel palju. Jõgevamaal on senine tagasiside jagunenud kaheks.

"On neid, keda tegelikult see ühistranspordi tasuliseks muutmine ikkagi salvab, päris valusalt, et ka see 25 eurot kuupilet osta on ikkagi märgatav väljaminek," ütles Jõgevamaa ühistranspordikeskuse juhatuse liige Kristjan Noormägi. "On ka teistpidi inimesi, kellel on nüüd lootused kõrgeks puhutud. Ongi täitsa tuldud ligi öeldud, et väga hea, et läheb ühistransport tasuliseks, siis saab selle võrra rohkem liine."

Kokkulepet, et piletitulu läheks teenuse arendamiseks, aga ei ole.

"Meile teadaolevalt on riigieelarves raha jätkuvalt puudu, et ühistransporti korraldada. Kui meil olid läbirääkimised ministeeriumiga, siis meile on ikkagi antud selline sisend, et meie ühtegi uut liini avada ei saa ega ka mitte lisada täiendavaid väljumisi olemasolevatele liinidele. Kahjuks vähemalt sellel aastal meil liinimahu suurenemist oodata ei ole," ütles Aunapuu.

Võru ja Põlvamaal lõppeb tasuta sõit alles aprillis, sest siis jõuavad kohale uued, piletimüügiseadmetega bussid.