Stefaniku sõnul Gay lahkumisest ei piisa ja ülikoolides tuleb teha puhastus

Gay astus tagasi, kuna ei suutnud detsembri alguses esindajatekojas vastata, kas üleskutsed juutide genotsiidiks rikuvad Harvardi kodukorda. Hiljuti sai ta veel mitu plagiaadisüüdistust. USA avalikkus nõudis Gay tagasiastumist, kuid Harvardi juhtkond jätkas järjepidevalt enda poolt ametisse määratud rektori toetamist.

Stefanik tervitas Gay tagasiastumist, kuid leidis, et rektor oleks pidanud juba varem ameti maha panema. Stefanik kritiseeris ka ülikooli juhtkonda ning leiab, et Harvard ei kaitse juudisoost tudengeid ning pole lubanud tõhustada võitlust antisemitismi vastu.

Stefanik leiab, et eliitülikoolide juhtimises tuleb teha suuri muudatusi ning tasumise tund on alles alanud. Kongressisaadik on ka ise Harvardi vilistlane.

"Olen käinud Harvardis. Varem oli see maailma mainekaim ülikool. See aeg on aga ammu möödas," teatas Stefanik.

Kongressisaadikud muretsevad endiselt, et USA eliitülikoolid ei taha võidelda antisemitismi vastu. Seetõttu alustas esindajatekoja hariduskomisjon ka ülikoolide suhtes uurimist.

"Miljardite ulatuses maksumaksjate dollareid läheb nendele institutsioonidele. Seal pole ainult juudi tudengid, keda füüsiliselt rünnatakse ja ahistatakse, vaid ka nendes DEI kontorites on palju sellist, mis on oma olemuselt antisemiitlik. Ma usun, et uurimine paljastab kolledžite ja ülikoolide ajaloo suurima skandaali, " ütles Stefanik.

Lühend DEI tähistab mitmekesisust, võrdsust ja kaasatust. DEI programmide kaudu tahavad ülikoolid edendada kõikide inimeste võrdset kohtlemist. Selle raames pööratakse erilist tähelepanu varem rõhutuks peetud inimgruppidele. Kriitikud leiavad samas, et DEI programmid pole reaalses elus diskrimineerimisega seotud probleeme lahendanud ning paljud inimesed kasutavad seda süsteemi hoopis enda huvides ära.

Stefanik ütles, et sajad juudi tudengid pöördusid Harvardi DEI kontori poole, kuid nad ei saanud sealt abi.

"Ja Harvardi puhul teame nüüd, et juhtkond oli plagiaadisüüdistustega kursis, selle asemel, et nende süüdistustega tegeleda, ähvardasid nad väljaande kohtusse anda," ütles Stefanik. Ta viitas ähvardustele, mille ajaleht New York Post sai Harvardi poolt palgatud advokaatidelt.

Gay oli esimene mustanahaline ja teine naissoost Harvardi juht. Meedia teatel jääb Gay Harvardisse edasi ja ka tema palk jääb samaks.