Miljardär jätkab võitlust Harvardit juhtiva uusvasakpoolse poliitika vastu

Hiljuti astus avalikkuse surve tõttu ametist tagasi Harvardi ülikooli skandaalne rektor Claudine Gay. Ackman ütles, et Gay tagasiastumine oli suur samm edasi, kuid ees seisab palju tööd. Nüüd võttis ta ette DEI ( mitmekesisus, võrdsus ja kaasatus) programmid, vahendas The Times.

Vaatlejad leiavad, et sellised programmid ei lahenda diskrimineerimisega seotud probleeme. Ackman kirjutas sotsiaalmeedias, et tegemist on kitsa huvigrupi huvidest lähtuva poliitikaga.

Ackmani sõnul on DEI oma olemuselt rassistlik ning selle toetajad kasutavad seda programmi isikuvabaduste piiramiseks.

"DEI alusel pannakse paika, kus inimene asub niinimetatud rõhumise püramiidis. Kus valgeid, juute ja aasialasi peetakse rõhujateks ning värvilisi inimesi, LGBTQ inimesi peetakse rõhututeks," teatas Ackman.

"DEI on rassistlik, sest vastupidine rassism on rassism, isegi kui see on suunatud valgete inimeste vastu," lisas Ackman.

Ackmani sõnul ulatuvad DEI-ga seotud probleemid Harvardist kaugemale ja mõjutavad kogu USA ühiskonda.

Tema sõnul on riigis viimaste aastate jooksul inimeste pahameel kasvanud ning DEI lõhestab rahvast veelgi.

Ackmani kampaania saab ka kriitikat. Üks Yale'i ülikooli õppejõud leidis, et Ackman tegeleb kiusamisega ning saab seda endale lubada, kuna on miljardär. Gayle on avaldanud toetust ka sajad õppejõud.

Mõned vaatlejad leiavad, et alanud on kultuurisõdade uus etapp.

USA ülikoolid olid juba varem kultuurisõdade lahinguväljaks. 7. oktoobril alustas aga terroriorganisatsioon Hamas rünnakut Iisraeli vastu. Ülikoolides hakkas siis vohama antisemitism, juudisoost ei tunne end enam Harvardis turvaliselt.

Harvard lõi Palestiina-meelsete protestide tõttu spetsiaalse komisjoni, mis hakkas antisemitismi ja selle levikut uurima. Hiljem käis Gay veel kongressis aru andmas ning ei suutnud seal vastata, kas üleskutsed juutide genotsiidiks rikuvad ülikoolide kodukorda. Pärast seda lahkus Harvardi komisjonist rabi David Wolpe, kes ütles, et Harvard muutus Gay juhtimisel Iisraeli-vastaseks.