Kõlvart: erakond ei ole andnud liikmetele põhjust lahkumiseks

Keskerakonna esimees Mihhail Kõlvart ütles pressikonverentsil, et võimalikud erakonnast lahkujad kasutavad tema juhtimise vastu rahvusteemat ning kolme kuu jooksul ei ole toimunud erakonnas mitte midagi sellist, mis oleks andnud põhjust lahkuda. Siiski märkis ta, et üritab võimalikke lahkujaid veel ümber veenda.

Kõlvart tunnistas, et on teadlik sellest, et Keskerakonnas on grupp inimesi, kellega on teine erakond rääkinud võimalikust erakonnavahetusest.

Kõlvarti sõnul käib Keskerakonnas jätkuvalt Keskerakonna esimehe valimise kampaania.

"Seda pinget, mis tekitati enne kongressi, hoiti üleval ka peale kongressi. Me enne kongressi rääkisime, et 10. septembril tuleb otsus, mis peab meid ühendama ja sellega me kõik koos läheme edasi. Mul oli see valmisolek algusest peale olemas. Tanel Kiigele ma enne kongressi ütlesin, et mina juhatusse ei kandideeri ja sinu tööd segama ei hakka, aga osalen nendel aruteludel, kus sa soovid mind näha. Pingeid ma ei taha, erakonnast ma ei lahku. Aga juhtus, et ma võitsin need valimised. See oli Keskerakonna otsus. Keskerakonna liikmed otsustasid, et uueks esimeheks valiti Mihhail Kõlvart," rääkis ta.

Kõlvarti sõnul tehti enne kongressi teineteisele päris palju haiget ning toimus ka isiklikke rünnakuid. "Oli päris must kampaania. Ka mina sain haiget. Väga kahju, et erakonna sees kasutati relvaks seda, mida aastate jooksul on kasutaud erakonna vastu – rahvusküsimus," lausus Kõlvart.

Kõlvart rõhutas, et Keskerakonnas on rahvuse põhjal vastandamine kunstlik. "Erakonna põhiliseks sõnumiks on alati olnud ja jääb ka edaspidi solidaarsuse loomine. Keskerakond on alati olnud erakond, kelle sõnumiks on olnud ühiskonna solidaarsus," sõnas Kõlvart.

"Ma ei ole piisavalt eestlane"

"Peamine etteheide minu puhul on see, et ma ei ole päris või piisavalt eestlane. Seda on püütud näidata ka meedia poolt. Selle kolme kuu jooksul ei toimunud erakonnas mitte midagi sellist, mis oleks andnud põhjust liikmetel ära minna. Ei ole toimunud ühtegi arutelu, kus oleks toimunud ideoloogiline pööre," rääkis ta.

Kõlvart tunnistas, et erakonnast on päris palju inimesi lahkunud, aga praegu on olukord stabiliseerumas.

Ta sõnas, et peamine sõnum, mida püütakse praegu erinevat moodi sõnastada, on et Keskerakonnal ei ole tulevikku. "See ei vasta tõele," ütles Kõlvart, lisades, et Keskerakonnal on olnud erinevaid kriise ja ka seekord saab partei hakkama.

Kiige ja veel mõne keskerakondlase võimalikust erakonna vahetusest sai Kõlvart enda sõnul teada juba detsembrikuus. "Tänane uudis ei olnud minu jaoks uudis. Juba detsembrikuus oli teada, et käivad läbirääkimised. Otsused on vastu võetud ja neid inimesi on tõesti rohkem, kellel on see otsus vastu võetud. Aga see ei tähenda seda, et meil on hea meel, et inimesed lahkuvad. Mul on kahju, et ta läheb, aga see on tema isiklik valik," rääkis Kõlvart.

Samas rõhutas Kõlvart, et Keskerakonda jäävad alles need inimesed, kelle jaoks on peamiseks motivatsiooniks Keskerakond ise. "See ei ole ka mingi tragöödia, et inimene, kes ehitab üles oma poliitilist karjääri, otsustab et teises erakonnas on parem. Aga sellega ei ole Keskerakond lõppenud," sõnas ta.

Kõlvart rääkis veel, et on oma esimeheks olemise ajal regulaarselt suhelnud nii Jaak Aabi kui ka Tanel Kiigega.

Kõlvart ütles, et lugedes Kiige kommentaare lahkumise kaalumiseks, ei näinud ta seal sisulisi argumente.

Ta nentis, et liikmete lahkumine on erakonna jaoks probleem, aga erakond selles süüdi ei ole.

"Olen valmis veel rääkima"

Kõlvart ütles, et on valmis võimalike lahkujatega veel rääkima. "Ma jätkuvalt usun ja loodan, et mõne inimesega saab veel rääkida," lausus ta.

Veel lisas Kõlvart, et kuulujutt sellest, et kellelgi oli plaan Tanel Kiike fraktsiooni esimehe kohalt maha võtta, ei vasta tõele.

Jüri Ratase praeguse käitumise kohta ütles Kõlvart, et Ratas ei soovi teha konstruktiivset koostööd Keskerakonna juhtkonnaga. "Ma olen korduvalt ka kohtunud temaga, et neid teemasid arutada."

Nii Ratas kui ka Kiik on Kõlvartile heitnud ette ka seda, et ta ei ole võtnud selget seisukohta teemal, et eurosaadik Yana Toom toetab kohtus rahaliselt Eestist riigivaenuliku tegevuse tõttu välja saadetud aktivisti.

Kõlvart ütles, et see lugu ei ole uus ning veel mõnda aega tagasi oli Ratase seisukoht äravahetamiseni sarnane Kõlvarti seisukohaga.

"Õigusriik, kohus otsustab. Ma olen uhke selle üle, et me elame õigusriigis. Meie jaoks väärtused on tähtsamad kui poliitika. Igale inimesele on tagatud õigused. Jüri Ratas rääkis sama asja. Igal inimesel on õigus teha valikuid, keda ja mis ta toetab, aga Keskerakond ei toeta riigivastast tegevust ja me mõistame selle hukka," ütles Kõlvart.

Keskerakonna riigikogu fraktsiooni esimees Tanel Kiik ütles neljapäeval ERR-ile, et kaalub Keskerakonnast lahkumist ja liitumist Sotsiaaldemokraatliku Erakonnaga. ERR-ile teadaolevalt on lisaks Kiigele kaalumas Keskerakonnast lahkumist ja sotsidega ühinemist ka Jaak Aab ning veel mitu riigikogu keskfraktsiooni liiget. Ka Keskerakonna eelmine esimees ja praegune riigikogu asespiiker Jüri Ratas ütles intervjuus ERR-ile, et Keskerakonnast lahkujaid on ilmselt veel.