Moskva kutsus skandaalsel peol osalenud räppari sõjaväkke

Venemaa räppar Nikolai Vassiljev käis poolpaljalt Moskvas asuvas ööklubis pidu panemas ning kohus karistas teda rahatrahvi ja 15-päevase vangistusega. Esmaspäeval selgus, et Kreml jätkab Vassiljevi karistamist ning saatis räpparile sõjaväekutse.

Räppar on praegu Moskvas asuvas vanglas, sinna saabusid ka sõjaväekomissariaadi esindajad. Räppar väitis siis, et kahetseb peol osalemist. Ta saabus peole peaaegu paljalt, ainult oma peenise peitis ta soki taha. Räppar kurtis, et tundmatud noored rebisid talt ka soki ära, vahendas Meduza.

Räppari advokaat ütles, et Vassiljev kandis oma 15-päevase kinnipidamise ära, seejärel viidi ta sõjaväekomissariaati ning 9. jaanuaril peab ta minema sõjaväkke. Vene meedia kirjutab, et räppar viibib sel päeval vangis ning ei läbinud varem ajateenistuseks vajalikku arstlikku läbivaatust. Meedia teatel ei pruugi seetõttu Vassiljev armeesse jõudagi.

Skandaalse peo korraldas kohalik suunamudija Anastasija Ivlejeva, kes palus kohe ka oma tegevuse pärast vabandust ja hoidub nüüd liigsest tähelepanust.

Peol osalesid veel ka meediategelane Ksenia Sobtšak ja popstaar Filipp Kirkorov. Mõlemad palusid peol osalemise pärast vabandust. Moskva pole neid karistanud, Sobtšakil on sidemed ka Kremliga.

Ksenija Sobtšak on Peterburi endise linnapea Anatoli Sobtšaki tütar. Anatoli Sobtšaki õukonnas alustas oma poliitilist karjääri ka Vladimir Putin.