Töötuse määr Euroopa Liidus langes ajalooliselt madalaimale tasemele

Võrreldes oktoobriga vähenes töötute arv euroalal pea 99 000 inimese võrra ja Euroopa Liidus tervikuna 144 000 inimese võrra. Kokku oli euroalal 10,97 miljonit töötut, samas kui EL-is tervikuna oli töötuna arvele võetuid 12,954 miljonit inimest, selgus teisipäeval avaldatud Eurostati andmetest.

Võrreldes 2022. aasta novembriga vähenes töötute arv euroalal 282 000 inimese võrra.

Töötuse määr novembris euroalal oli 6,4 protsenti, mis on 0,1 protsendi võrra madalam kui kuu tagasi. Reutersi küsitletud majandusteadlased ennustasid, et töötuse määr jääb samaks, mistõttu on uued andmed oodatust paremad.

Töötuse määr euroalal oli viimati nii madal lõppenud aasta juunis. Tegemist on ühtlasi ainult teise kuuga alates praegusel kujul statistika kogumise alustamist, kui töötuse määr oli 6,4 protsenti. Töötuse määr pole euroalal kunagi olnud madalam.

Ka EL-i töötuse määr langes 0,1 protsendi võrra 5,9 protsendile, mis on sama madal tase kui 2023. aasta maikuus. Töötuse määr EL-is pole samuti kunagi olnud madalam.

Euroopa tööturu tugevus võib tähendada, et Euroopa Keskpank (ECB) ei hakka lähikuudel veel intressimäärasid langetama. Madala töötuse määraga on tavaliselt seotud täiendav surve palgatõusuks ning ECB juhid kardavad, et liiga kõrge palgakasv soodustab inflatsiooni.