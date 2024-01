Saksa rongijuhid alustasid kolmapäevast streiki

Saksa rongijuhid alustasid kolmapäeval kolmepäevast streiki, nõudes palgatõusu ja lühemat tööpäeva. Streik lisab survet valitsusele ja reisijatele, kes peavad toime tulema samal ajal toimuvate põllumeeste meeleavaldustega, mis on häirinud liiklust maanteedel.

Kolmapäeval alanud streigis osalevad reisirongide juhid ning streik kestab kuni reede õhtuni. Juba teisipäeval läksid streigile kaubarongide juhid, mistõttu on korraga häiritud nii reisija- kui kaubavedu.

Saksa riiklik raudtee-ettevõte Deutsche Bahn oli sunnitud tühistama lõviosa väljumistest ning järgmisel kolmel päeval soovitatakse inimestel võimalusel vältida rongiga reisimist.

Samal ajal toimuvad Saksamaal ka põllumeeste meeleavaldused, mille raames blokeerivad protestijad liiklust maanteedel põllumajandustehnika abil. Põllumeeste Liidu DBV juht lubas laiendada maanteede sulgemisi kolmapäeval.

Kui põllumehed protestivad valitsuse plaanitud põllumajandussõidukite kütusetoetuse järkjärgulise kaotamise vastu, siis rongijuhtide nõudmiseks on palgatõus.

Nii nõuab rongijuhtide ametiühing GDL 555-eurost palgatõusu kuus, ühekordset 3000-eurost boonust inflatsiooni mõjudega toimetulekuks ning töönädala lühendmaist 38-lt tunnilt 35-le.

Deutsche Bahn on nõus pakkuma lühemat töönädalat alles siis, kui rongijuhid nõustuvad palga vähendamisega, streikijad nõuavad aga lühemat töönädalat kõrgema palga eest.

Rongijuhtide streik ja põllumeeste meeleavaldused avaldavad täiendavat survet Saksa valitsusele olukorras, kui see on sunnitud kärpima alanud aasta riigieelarve algselt plaanitud kulutusi 17 miljardi euro võrra Saksa rangete põhiseaduslike eelarvereeglite tõttu. Eelarvet pole siiamaale parlamendis vastu võetud ning põllumehed loodavad, et valitsus loobub kütusetoetuse kaotamise plaanist täielikult.

Samal ajal on Saksa majanduse seis viimastel kuudel halvenenud, näiteks Saksa tööstustoodang langes kuus viimast kuud järjest, mille kohta on olemas andmed.

Kõik see on suurendanud survet sotsiaaldemokraatidest, rohelistest ja liberaalidest koosnevale valitsusele, mille koondtoetus on langenud ainult umbes kolmandikuni kõikidest valijatest.