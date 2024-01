Zelenski saabus kolmapäeva õhtul Tallinna

Zelenski saabus Eestisse Vilniusest ja läheb Tallinnast edasi Riiga.

"Päevakorras on julgeolek, EL-i ja NATO integratsioon, koostöö elektroonilise sõjapidamise ja droonide vallas ning Euroopa toetuse edasine koordineerimine. Aga ennekõike meie tänu kompromissitu toetuse eest Ukrainale alates 2014. aastast ja eriti praegu, Venemaa täiemahulise agressiooni ajal," kirjutas Zelenski sotsiaalmeedias.

Politsei jaoks on Zelenski visiit viimaste aastate üks suuremaid operatsioone, kuhu on kaasatud üle 800 politseiametniku. Tallinna elanikud peavad arvestama piirangute ja dokumendikontrolliga, politsei soovitab kesklinnas autoga liiklemist vältida.

Põhja prefektuuri operatiivbüroo juht Vaiko Vaher ütles, et politsei piirab liikumist, mis tähendab, et kesklinna ja vanalinna piirkonnas on mõistlik autodega liikumist vältida.

"Lisaks oleme kehtestanud lennukeeluala, mis tähendab, et drooniga lendamine kogu Tallinnas on keelatud. Nii kui me mõnda drooni näeme, toome selle kohe alla. Ja kolmas nõuanne on see, et lähipäevil, kui inimesed linnas liiguvad, tasuks kaasas kanda isikut tõendavat dokumenti, sest politseinikke on palju, politseinikud on turvalisust tagamas. Väga suur tõenäosus on see, et kesklinna või vanalinna piirkonnas liikudes politsei teid peatab ja uurib, et mida te teete ja kuhu te lähete," sõnas Vaher.

Eesti Televisioon ja ERR.ee portaal vahendavad neljapäeval Ukraina presidendi Volodõmõr Zelenski visiiti Eestisse. Otsesaade "Ukraina stuudio. Päev president Volodõmõr Zelenskiga" algab kell 9.55 hommikul.

ETV muudab neljapäevast saatekava ja vahendab mitme tunni vältel Ukraina president Volodõmõr Zelenski visiiti Eestisse. "Ukraina stuudio" pikas otsesaates tuuakse vaatajateni ajaloolise külaskäigu tipphetked. Ukraina president kohtub Eestis president Alar Karise, peaminister Kaja Kallase ja riigikogu esimehe Lauri Hussariga. Samuti peab president Zelenski kõne riigikogu ees.

Mitmetunnises otsesaates räägitakse koos rahvusvaheliste suhete asjatundjatega lahti visiidi olulisemad sõnumid ja avatakse Ukrainas toimuva Venemaa agressioonisõja tagamaid. Saadet juhib Epp Ehand, otsestuudioga on liitumas kaitseminister Hanno Pevkur, Rainer Saks, Marko Mihkelson, Kalev Stoicescu, Harri Tiido ja kindral Neeme Väli.

Erisaade "Ukraina stuudio. Päev president Volodõmõr Zelenskiga" alustab ETVs kell 9.55 hommikul ning vältab plaanide kohaselt kuni poole kolmeni. ETV kava on sel päeval muutunud, saatekava leiab etv.ee kodulehelt.

ETV+ teeb visiidist kokkuvõtva erisaate neljapäeva õhtul pärast "Aktuaalset kaamerat" kell 20.30.

Veebis vahendab visiiti ja erisaadet operatiivselt ERR.ee portaal.