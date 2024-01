Volodõmõr Zelenski: türannia peab alati kaotama

Iga kaitsetööstus, mis võiks aidata Euroopal kaitsta vabadust, peab hakkama tööle sada protsenti, see on meie ühine elutähtis huvi, ütles Ukraina president Volodõmõr Zelenski riigikogus peetud kõnes.

Kallis eesti rahvas! Mul on hea meel, et mul on võimalus täna isiklikult teid tänada. Tänada selle eest, et te olete vabaduse ja mitte ainult vabaduse, vaid Ukraina vabaduse poolel.

Eesti ja Ukraina ajaloo mõttes on väga sümboolne ja omandab täiesti teise mõtte 24. veebruar. Just sellel päeval tähistab ja jääb alati tähistama Eesti oma vabariigi iseseisvumist. Ja just 24. veebruaril proovisid Venemaa peremehed uuendada Nõukogude Liitu või Vene impeeriumit või mingit hübriidi, kui ründasid Ukrainat.

24. veebruaril me ei paindunud – meie inimesed, meie sõbrad, kogu vaba maailm. Ukraina otsustas, et me hakkame võitlema. Maailma vabad rahvad toetasid meid. Keegi, näiteks Eesti, toetas kohe, ja ma olen tänulik teile selle eest. Keegi toetas hiljem ja me hindame ka seda. Ja praegu on enamus maailmast ühel või teisel viisil Ukraina poolel, rahvusvahelise õiguse poolel ja Vene genotsiidse agressiooni vastu.

24. veebruar võis muuta ajalugu, ka meie rahva ajalugu ja meie regiooni ning kogu Euroopa ajalugu. Liikusime uue vabaduse kaotuse poole, aga ajalugu tegi pöörde veel suurema vabaduse poole, kui me lootsime, veel suurema sõltumatuse poole, kui me siis isegi arvestasime. Euroopa palju suurema vankumatuse poole, kui keegi ette oskas näha. See sai toimuda vaid tänu julgusele, tänu solidaarsusele, tänu vabaduse valimisele, meie ühise valiku tõttu.

Suur tänu, Eesti, suur tänu igaühele teist, et toona langes valik just vabaduse kasuks. Ja me peame võitma selle võitluse, mis praegu käib. Me peame võitma mitte ainult sellepärast, et see on võitlus meie elu eest, Ukraina rahva eest, meie linnade, meie kogukondade eest, mida Venemaa proovib muuta varemeteks.

Me peame võitma selle võitluse mitte ainult sellepärast, et selles otsustatakse meie riigi saatus ja kõikide Venemaaga piirnevate riikide rahvaste saatus. Selles võitluses otsustatakse, milline saab olema praegu ja pärast meid ja meie lapsi ja lapselapsi üleilmne suhtumine vabadusse.

Vabadus peab oskama võita, seistes vastu türanniale. Ja just sellepärast omab see sõda, mille Venemaa alustas Ukraina vastu, tähendust mitte ainult meie jaoks ja mitte ainult meie kontinendi jaoks, vaid kõikide rahvaste jaoks, kes hindavad oma vabadust või kes unistavad saada vabaks.

Türannia peab kaotama. Türannia peab alati kaotama ja just selle sõnumi peavad jätma kõik riigid, kes hindavad vabadust, kõik rahvad, kes ei taha, et nende lapsed langeksid diktaatorite kätte, kõik liidrid, kes soovivad ajaloos olla valguse poolel. Just sellepärast on selles võitluses tähtis igaüks, mitte ainult see, kellel on suur sõjaline kogemus või palju relvi, mitte ainult see, kelle riik kuulub ühte või teise võimsate riikide edetabelisse.

Iga rahvas on tähtis. Iga julge hing, iga siiras süda, iga tark mõistus on tähtis. Igaüks, kes suudab mobiliseerida oma inimlikkuse ja mitte selle pärast, et see annab hetkelist kasu, vaid selle pärast, et nii on õige. On õige, kui vabadus ja inimlikkus võidavad. Nad peavad võitma.

Kallis Eesti, ma olen siiralt tänulik teile kõigile selle eest, et olete koos meiega ja tänan iga toetuspaketi eest, mida te annate meie võitlejatele ja Ukraina rahvale. Ma olen tänulik relvade eest, millega te olete aidanud. Suur tänu teie initsiatiivi eest, mis tõesti avaldab mõju kogu Euroopa kursile. Suur tänu teie otsustavuse eest ja Venemaa survestamise eest ja selle eest, et agressor tunneb tõesti, et agressioonist tingitud kaotused on just temal, sel mõrtsukal, mitte sellel, kelle saatus on otsustanud Putini hävitada!

Me peame Venemaad edasi survestama, seda peab tegema kogu Euroopa, kogu vaba maailm. Iga sanktsioonide vältimise skeem, mida Venemaa kasutab, peab saama blokeeritud, iga vara, mida Venemaa või temaga seotud isikud proovivad peita, peab olema külmutatud ja kasutatud selleks, et kaitsta Venemaa agressiooni eest ja jääks ülesehitustöödeks selle sõja järel.

Iga kaitsetööstus, mis praegu on või mis võiks olla Euroopas loodud ja võiks aidata Euroopal kaitsta vabadust, peab hakkama tööle sada protsenti. See on meie ühine elutähtis huvi ja iga Euroopa riigi huvi.

Euroopal peab olema oma kaitsepotentsiaal, mis teda kaitseks ja kaitseks garanteeritult. Ukraina on juba saavutanud kümneid kokkuleppeid erinevate riikidega ja erinevate ettevõtetega, mis puudutab tootmist kaitsetööstuses. Ma kutsun teid samuti sellele koostööle.

"Euroopa peab vastu ainult siis, kui on ühtne kontinent. Just ühtne, mitte vastuolude kontinent."

Eestil on juba praegu oluline edasiminek digitaalses tehnoloogias ja uutes e-riigi lahendustes ning samuti ettevõtete töös ja me peame seda kogemust jagama ka teiste Euroopa riikidega ja kogu maailma riikidega ja peame alati mäletama ja kaitsma Euroopa fundamentaalseid tõdesid. Euroopa peab vastu ainult siis, kui on ühtne kontinent. Just ühtne, mitte vastuolude kontinent.

Praegu oleme näidanud suurimat ühtsuse taset ja ma olen tänulik selle eest, kuidas te kaitsete seda ühtsust, kuidas te kaitsete ühiseid huvisid, kuidas teie aitate kaasa meie Euroopa ja Euro-Atlandi integratsioonile, kuidas te aitate meie inimesi, ukrainlasi, ja see on samuti ühtsuse näide, tõelise euroopalikkuse näide. Ja ka eriti neile inimestele, kes otsisid sõja eest kaitset ja leidsid selle kaitse Eestis, ma olen tänulik teile selle eest. Ma olen tänulik teile selle soojuse eest, solidaarsuse eest meiega ja loomulikult selle eest, et 24. veebruaril valisite te vabaduse. Suur tänu!

Kui ma olin teel riigikokku, siis selle pusa kirjaga "Kaitsetahe" kinkis mulle peaminister Kaja Kallas. Ta ütles, et see sõna ühendas paljusid eestlasi ja see on ka meie, paljude ukrainlaste, südames: soov kaitsta. Ma olen kindel, et kindlasti tuleb päev, mil me kõik saame ühineda veel ühe mõttega: võidutahe. Me tervitame üksteist võiduga, võiduga Venemaa üle selles sõjas, koos. Alati koos. Suur tänu!