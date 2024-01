Lähiaastatel kasvab maailma LNG tootmine 70 protsendi võrra

Bloomberg vahendab, et tänu juba alustatud uutele LNG projektidele jõuab järgmise viie aasta jooksul turule 200 miljonit tonni täiendavat maagaasi ekspordivõimekust. Nafta- ja gaasisektori ettevõtte Baker Hughes Co arvutuste järgi võib LNG tootmisvõimekus kasvada 2030. aastaks lausa 300 miljoni tonni võrra, kui juba algusjärgus projektid saavad investoritelt rohelise tule.

Kokku võivad kasvada LNG tootmismahud järgmise kuue aastaga 70 protsenti, ning kasv ei pruugi 2030. aastal lõppeda. Seega 60 aastat arenenud LNG sektori tootmismahud võivad peaaegu kahekordistuda vähem kui aastakümnega.

Kuni 1960. aastateni ei olnud muud alternatiivi gaasi ekspordiks peale torustike. Kuid siis võeti kasutusele tehnoloogia, mis seisnes gaasi jahenemises -160 kraadini Celsiuse järgi. Gaas läheb sellisel temperatuuril vedelasse olekusse ning sama kogus gaasi võtab 600 korda vähem ruumi, mis võimaldab seda eksportida spetsiaalsetes laevades. Tegemist ongi LNG-ga.

LNG tootmise hoogsale kasvule aitas kaasa Venemaa täiemahuline sissetung Ukrainasse veebruaris 2022. Sissetungi järel otsustas Kreml piirata järsult gaasitarned Euroopa Liitu, kasutades energiat majandusliku relvana.

Ometi suutis EL gaasišantaažile vastu pidada tänu järsult kasvanud LNG tarnetele mujalt kui Venemaalt: ühenduse LNG import kasvas 2022. aastal 60 protsenti.

"Putin eeldas, et ta suudab kasutada gaasi relvana Ukraina toetajate koalitsiooni lõhkumiseks. See kukkus läbi suuresti tänu LNG-le," ütles Bloombergile S&P Global asepresident Daniel Yergin.

Kokku investeerisid ettevõtted, institutsionaalsed investorid ja valitsused 235 miljardit dollarit LNG tootmise kasvatamisse alates 2019. aastast. Selleks ja tulevaseks aastaks ennustab energiauuringuid ette valmistav ettevõte Rystad Energy veel 55 miljardit dollarit investeeringuid LNG tootmisse. Kokku tegemist on Soome ühe aasta sisemajanduse koguproduktiga (SKP) võrreldava summaga.

Kuigi LNG katab ainult kolm protsenti maailma energianõudlusest, kasvab selle osakaal juba lähiaastatel. Seda vaatamata taastuvenergia tootmise kasvule.

Üheks suurimaks LNG tarnijaks on Hiina, ning selle tarnimismahud kasvavad hoogsalt. Ometi on ka EL sõlminud pikaajalised lepingud Katari LNG tarnimiseks ka pärast 2050. aastat, mil ühendus seadis eesmärgiks kliimaneutraalsuse saavutamist.

Kuigi EL investeerib taastuvenergiasse ja vesiniku tootmisse, polnud üleminek seni lihtne. Meretuuleparkide sektorit on tabanud kasvavad toormehinnad, kõrged laenuintressid ja pikaajalised tarneahelate probleemid, mis põhjustas mõnede tuuleparkide arenduste projektide seisma jäämist või koguni tühistamist. Sarnane probleem on leidnud aset ka USA-s, millest kuulsaim puudutas Orstedi tuuleparkide ehitamise plaane New Jersey osariigis.

Küll aga USA ei hakka olema suur LNG importija, vaid maailma suurima LNG ekspordi kasvuga riik, mille põhjuseks on kildagaasi tootmise püsiv kasv. USA föderaalse energiaregulaatori (US FERC) andmetel on USA-s ehitusjärgus või arendamisel uusi LNG ekspordivõimekusi rohkem üle 100 miljoni tonni gaasi ulatuses aastas.

Maagaasi toetajad on sageli reklaaminud seda üleminekukütusena, mida saab võtta kasutusele söe asemel olukorras, kus taastuvenergiavõimsused pole veel valmis. Rahvusvahelise Energiaagentuuri sõnul kaasneb gaasist sama koguse elektri tootmisega 50 protsendi võrra vähem süsinikuheitmeid kui söest elektri tootmisel. Dubais peetud COP28 kliimakohtumise raames suutsid gaasiettevõtete tegevjuhid edukalt reklaamida gaasi kasutamist üleminekukütusena, tagades gaasi kui üleminekukütuse kasutamise toetamise jõudmist tippkohtumise resolutsiooni.

Siiski järeldub uuringutest, et maagaasi komponent metaan mõjutab kliimasoojenemist 80 korda rohkem kui süsinikdioksiid. Metaan jõuab atmosfääri, kui maagaas lekib põletamiseta.

USA Rahvusliku Teaduste Akadeemia (NAS) uuringu järgi kahjustab maagaas kliimat söest rohkem, kui vähemalt 3,2 protsenti gaasist lekib tootmisel või transportimisel.

Satelliitandmete abil läbi viidud uuringust selgus aga, et USA suurima gaasivälja metaani lekkimise tase kogu maagaasi tootmisprotsessi ja transportimise jooksul on 4,6 protsenti.