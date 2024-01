Kohus lõpetas Andres Aule ja Jaak Valge suhtes algatatud väärteomenetluse

Kohus otsustas väärteomenetluse Valge ja Aule suhtes lõpetada, kuna nende teol puuduvad väärteo tunnused, teatas maakohtu pressiesindaja.

Valget ja Aulet süüdistati selles, et nad heiskasid mullu 22. juulil kell 5.02 Tallinnas Harju tn 1 maja omaniku loata maja lipuvardasse Eesti NSV lipu. Selline tegevus oli süüdistuse järgi keskmise inimese seisukohast häiriv, sest tavapäraselt inimesed nii ei käitu. Lisaks on Eesti NSV lipu heiskamine avalikus ruumis samuti teistele inimestele häiriv.

Kogutud tõenditest selgus, et lipu ostis Andres Aule ja tema oli ka see, kes lipu heiskas. Jaak Valge viibis küll samal ajal samas kohas, kuid tema lippu ei heisanud. Teda ei saa käsitleda ka väärteo kaastäideviijana, kuna karistusseadustiku paragrahv 23 kohaselt on väärteo puhul karistatav üksnes täideviimine. Seega ei esine kohtu hinnangul Jaak Valge teos väärteo koosseisu ja menetlus tema suhtes tuleb lõpetada.

Kuigi on tõendatud, et ENSV lipu heiskas Andres Aule, leidis kohus, et ka tema käitumises puudub karistusseadustiku mõttes koosseis. Aule selgitas kohtule, et tema eesmärk seda aktsiooni toime pannes ei olnud rikkuda avalikku korda, vaid juhtida tähelepanu sellele, et Tallinna südalinnas avalikus ruumis on väljapandud Juhan Smuuli bareljeef ja see võib häirida neid inimesi või nende järeltulijaid, kelle küüditamisel 1949. aastal Juhan Smuul operatiivgrupi liikmena osales. See võib häirida ka kõiki teisi represseerituid.

Kohus pidas Aule selgitusi eluliselt usutavaks ning leiab, et tema käitumises puudub väärteo subjektiivne koosseis. Politseis hoiul olev lipp tagastatakse kohtuotsuse jõustumisel Andres Aulele.

Otsus ei ole jõustunud, seda saab 30 päeva jooksul riigikohtusse edasi kaevata.