Jaak Valge ja Andres Aule heiskasid kirjanike majale taas ENSV lipu

Politsei sai teisipäeval kella 13.50 ajal teate, et Harju ja Kuninga tänava ristmikul asuva kirjanike liidu maja küljes on Eesti NSV lipp, kirjutab Delfi.

"Politsei tuvastas, et lipp kuulub 70-aastasele mehele ning temaga oli kaasas lippu paigutamas 52-aastane mees," ütles Ida-Harju politseijaoskonna juht Inna Toater, lisades, et politsei võttis lipu endaga kaasa ning otsustab menetluse alustamise pärast asjaolude täpsustamist.

Riigikogu liige Jaak Valge (ERK) kinnitas Delfile, et lipu paigutasid kirjanike liidu maja külge tema ja kirjanik Andres Aule. Valge selgitas, et 22. juulil tähistatakse kollaboratsioonipäeva. "Ja kui mõtleme, et missuguse kollaborandi ja küüditaja mälestusmärk on Eestis kõige olulisemal kohal eksponeeritud, siis vastus on Juhan Smuul," põhjendas ta päeva tähistamise kohavalikut.

Valge ja Aule esitlesid teisipäeval ka oma raamatut Juhan Smuulist ning Valge sõnul oli lipp maja külge planeeritud esitluse ajaks ehk mitte kauemaks kui pooleks tunnis. "Siis me oleks ta maha võtnud, aga politsei jõudis ette," ütles Valge, lisades, et politsei võttis lipu enda kätte hoiule ning tagasi peaks ta selle saama 21. augustil.

Varem EKRE-sse kuulunud Valge heiskas koos Aulega kirjanike majale ENSV lipu ka 2023. aastal. Toona tegi politsei neile karistuseks trahvi 160 eurot.

Hiljem aga Harju maakohus tühistas Põhja prefektuuri Ida–Harju politseijaoskonna menetlustalituse trahviotsuse.