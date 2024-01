Soome presidendivalimiste favoriit Stubb soovib euroopalikumat NATO-t

Soome presidendivalimiste favoriit ja endine peaminister Alexander Stubb ütles intervjuus Reutersile, et ta soovib euroopalikumat NATO-t. Samuti rõhutas ta, et kuni Ukraina sõja lõpuni ei tule Venemaaga poliitiliste suhete taastumine kõne allagi.

55-aastane Stubb soovib saada kahte kuue aasta pikkust ametiaega järjest pidanud Soome presidendi Sauli Niinistö ametijärglaseks. Niinistö on nagu Stubbki kuulunud varem Soome Koonderakonda.

Stubb ütles, et ta soovib jätkata Niinistö poliitikat, kuid tema sõnul on oluline, et Euroopa ise hooliks enda kaitsmise eest, vahendab Euractiv.

"Selles mõttes olen vägagi ühel meelel praeguse Soome presidendi Sauli Niinistöga, kes on öelnud, et meil on vaja euroopalikumat NATO-t," ütles Stubb.

"Arvan, et ameeriklased ei jäta meid üksi, kuid on alati kasulik olla valmis olukorraks, kus me peame võtma rohkem vastutust enda kaitsmise eest," lisas Soome presidendivalimiste soosik.

Samuti sõnas Stubb, et ta pole mures endise USA presidendi Donald Trumpi võimaliku valimisvõidu pärast USA-s selle aasta novembris peetavatel presidendivalimistel.

"Ameeriklased saavad aru, et me oleme olulised, ning sõltumata sellest, kes osutub valituks USA presidendiks, saab ta sellest aru," ütles ta.

Soome suhted Venemaaga on halvenenud järsult pärast Kremli režiimi korraldatud täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Soome liitus NATO-ga 2023. aasta aprillis.

Stubb rõhutas, et tema juhtimisel ei kavatseks Helsinki taastada suhteid Venemaaga seni, kuni Vene agressioonisõda Ukraina vastu kestab.

"Poliitiliselt pole mingeid suhteid Vene presidendi või Vene poliitilise juhtkonnaga, kuni nad jätkavad oma sõda Ukrainas," ütles Soome ekspeaminister.

Samas ei tähenda see, et Soome katkestaks diplomaatilised suhted Venemaaga.

"Nad on agressor, seega poliitilist suhet pole. Pragmaatilisel tasemel jätkavad meie piirivalvurid loomulikult koostööd ning meie diplomaadid jätkavad koostööd, kuid meie välispoliitikas pole Vene sammast," seletas Stubb.

Soome oli sunnitud sulgema piiri Venemaaga siis, kui riiki on hakanud tulema Vene poolelt Lähis-idast pärit ebaseaduslikud sisserändajad. Soome võimude, Euroopa Komisjoni ja sõltumatute analüütikute sõnul on tegemist Venemaa sihipärase organiseeritud tegevusega sisserändajate piirile saatmiseks, mida saab tõlgendada katsena destabiliseerida Soomet. Soome-Vene piir jääb suletuks vähemalt 11. veebruarini.

Küsitluste järgi terendab Stubbile võit Soome presidendivalimiste teises voorus. Esimeses voorus toetab ajalehe Helsinkin Sanomat tellitud viimase Veriani küsitluse järgi Stubbi 24 protsenti soomlastest ja tema lähimat rivaali endisest välisministrist rohelist parlamendisaadikut Pekka Haavistot 22 protsenti valijatest. Seevastu on teises voorus selge ülekaal juba Stubbil, keda toetaks vähemalt 55 protsenti soomlastest, samas kui Haavisto toetuseks jääb 43 protsenti.

Soome presidendivalimised toimuvad 28. jaanuaril ning teine voor leiab aset 11. veebruaril, kui ükski kandidaat ei saa esimeses voorus üle 50 protsendi antud häältest.