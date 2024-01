Viimane küsitlus: Iowas juhib Trump

Kõik viimased Iowas läbi viidud küsitlused ennustavad Donald Trumpile kindlat võitu.

Iowa kõige tuntuma ajalehe Des Moines Register ja telekanali NBC koostöös läbiviidud jaanuarikuise küsitluse järgi toetab Donald Trumpi 48 protsenti Iowa eelvalimiste valijatest. Kuigi Trumpi toetus langes võrreldes detsembriga kolme protsendipunkti võrra, juhib ta jätkuvalt kindlalt teiste kandidaatide ees.

Teisele kohale jõudis Lõuna-Carolina ekskuberner Nikki Haley, keda toetab 20 protsenti eelvalimistel osa võtta kavatsevatest valijatest. Haley toetus kasvas kuuga nelja protsendipunkti võrra.

Kolmandaks jääb Florida kuberner Ron DeSantis, keda toetab 16 protsenti Iowa vabariiklaste eelvalimiste valijatest, mis on kolme protsendipunkti võrra madalam toetus kui detsembris.

Ettevõtja Vivek Ramaswamy toetus on tõusnud kaheksale protsendile varasema viie asemel.

DeSantise kampaania esindajad väidavad, et tema toetus peaks valimisõhtul olema ennustatust kõrgem. Nende sõnul on DeSantisel väga hea piirkondlik korraldus ning ta peaks lõikama kasu osariigis mõjukate vabariiklaste toetusest, kelle seas on kuberner Kim Reynolds ja usundijuht Bob Vander Plaats. Samuti käis DeSantis läbi kõik 99 Iowa maakonda.

Ometi näitab sama küsitlus, et kõige entusiastlikumad toetajad on Trumpil. Ekspresidendi toetajatest on "ülimalt entusiastlikud" 49 protsenti, DeSantise toetajate seast 23 protsenti ja Haley toetajate seast ainult üheksa protsenti.

Financial Times kirjutab, et kehva valimistulemuse puhul võib oma kandidatuurist loobuda DeSantis, kes on panustanud enim just Iowale. Samuti võib kehva tulemuse puhul taanduda Ramaswamy, kes on panustanud kampaaniasse palju enda raha.

Trump ei puhka aga loorberitel ning kutsub oma valijaid üles hääletama igal juhul.

"Teie ei saa kodus istuda. Kui olete haige nagu koer, öelge abikaasale, et peate minema. Isegi kui teie hääletate ja siis surete ära, siis pidage meeles, et see on seda väärt," tõi endise presidendi sõnu välja Politico.

Valijad võivad üleskutset vajada, sest valimisõhtul ennustavad ilmateadustajad osariigis kuni 26 külmakraadi ja tuisku, mis võib mõjutada eriti valimisosalust maapiirkondades, kus Trump on kõige tugevam.