Kaju: paljud vabariiklased näevad Trumpi süsteemi ohvrina

Kuigi Trumpi saadavad presidendivalimiste kampaania ajal kohtuasjad, on ta enamiku vabariiklaste soosituim presidendikandidaat.

"Oluline osa vabariiklaste valijatest leiab, et Trumpile tehti liiga 2020. aasta valimistel, nad näevad teda süsteemi ohvrina. Aga mis kõige olulisem, ameeriklastele, vabariiklastele iseäranis ei meeldi Ameerika majanduse olukord, inflatsioon, mida ka meie siin oleme näinud, kodulaenuintressid kõrged, Ameerikas väga tähtsad on autoliisingud – sinu truck'i liising, millega sa seal ringi vurad – need on väga kalliks läinud," selgitas Kaju "Ringvaates".

"Ameeriklased tunnevad, et perspektiivi ei ole, elu paremaks ei lähe ja seda heidetakse Joe Bidenile ette. Ja inimeste mälu on selline nagu ta on, aga inimesed arvavad, et Trumpi ajal läks Ameerika majandusel paremini ja nii need seosed inimeste peades tekivad," lisas ta.

Kaju märkis, et lisaks on USA-s valijate hinnangul suur probleem ebaseaduslik immigratsioon üle lõunapiiri ja selles on vabariiklased valijatele atraktiivsem alternatiiv.

"Tegelikult see immigratsiooni teema on omaks võetud poliitilise klassi poolt sõltumata sellest, kummal poolel sa oled. Aga vabariiklastel on lihtsam olla siin väga palju reljeefsem, sest demokraatide enda toetajate seisukohad väga lahknevad selles, kui karm immigratsiooniküsimustes tuleks olla või milline see hea lahendus välja näeb," rääkis Kaju.

DeSantise võimalus Trumpi vastu on nullilähedane

Samuti vabariiklaste presidendikandidaadiks soovival Ron DeSantisel ei ole Kaju hinnangul Trumpi vastu mingit lootust.

"Kuigi DeSantis jäi Iowa eelvalimistel Trumpi järel teiseks, siis tema šansid on peaaegu nullilähedased, sest tema kandideerib samale valijale, kes on Trumpi baasvalija ja tal on raha otsas – ta pani kogu oma raha Iowas mängu. Väga raske on näha, põhiliselt just sellel demograafilisel põhjusel, sest tema valijaid ei ole väljaspool Trumpi valijaid, tal ei ole võimalik juurde tuua, kasvatada oma koalitsiooni," rääkis Kaju.

Nikki Haleyl on suuremad võimalused. "Tema toetus sõltumatute valijate seas on palju suurem ja järgmistes osariikides – New Hampshire's – on uuringute järgi tema ainus, kes võiks suuta üldse Trumpi lüüa, kuigi ta on seal Trumpist umbes 13–14 protsenti maas," märkis Kaju.

"Tema valijad on rohkem need vabariiklased, kellele Trump ei meeldi. Kui vaatame vabariiklaste valijaskonda laias laastus niimoodi, et kaks kolmandikku nendest arvab, et Trumpilt rööviti 2020. aasta valimised, siis kolmandik on valijaid, kes arvavad, et Biden võitis, nagu meie ülejäänud maailmas arvame. See kolmandik on Haley tänane baasvalija. Ja küsimus on, et kui lähiajal juhtub kampaanias Trumpi kriminaalasjade käigus üht koma teist veel, siis temal on võimalik oma koalitsiooni palju lihtsamini hakata kasvatama. Tema toetajad on ka Ameerika äärelinnades ja eeslinnades elavad keskklassi vabariiklastest valijad. Kindlasti naised ja kindlasti on tema toetuspotentsiaal kõrgharitud valijate seas palju suurem kui DeSantisel," selgitas Kaju.

Tema hinnangul oleks Haley'l presidendivalimistel suurem võimalus Bidenit võita kui Trumpil.

"See on ka väga loogiline, et Haley šansid Bidenit võita oleks suuremad kui Trumpil, just sellepärast, et Haley võib võita endale valijaid nii sõltumatute hääletajate seast kui ka teatud juhtudel mingeid demokraatidega seni seotud valijaid, kes lihtsalt on väsinud äärmiselt ebapopulaarsest Bidenist," sõnas Kaju.