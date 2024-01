Tartu Süku juhiks saab Aavo Kokk

Südalinna kultuurikeskuse juhi konkursil osales 34 kandidaati. Vestlusele kutsuti kuus laia valdkondliku kogemusega kandidaati. Aavo Kokk asub südalinna kultuurikeskuse juhina tööle veebruaris 2024.

Tartu linnapea Urmas Klaasi sõnul oli tegemist tugeva konkursiga.

"Aavo Koka kasuks räägib tema suur ja mitmekülgne valdkondlik kogemuste pagas ning kõige terviklikum visioon südalinna kultuurikeskuse arengust ja sellest, kuidas tõhusalt käivitada tulevase keskuse loovtegevusi ning luua suhteid kogukonna ja koostööpartneritega," selgitas linnapea.

Aavo Kokk lisas: "Mul on ütlemata hea meel, et Tartu linn valis mind mu kodulinnale nii olulise hoone ja institutsiooni ülesehitamist juhtima. Südalinna kultuurikeskusest saab nii inimeste kui erinevate kunstide kohtumispaik. Just seesugustes kohtumispaikades sünnivad uued ideed ja innovatsioon."

Aavo Kokk on sündinud ja koolis käinud Tartus. Ta on lõpetanud Tartu Ülikoolis ajakirjanduse ning Stockholmi Ülikoolis panganduse ja rahanduse eriala. Ta on juhtinud Eesti maksusüsteemi loomist, asutanud Pärnu Konverentsid ning töötanud Eesti Ekspressi peatoimetajana, Eesti Päevalehe vastutava väljaandjana ning seejärel kinnisvaravaldkonnas Catella Corporate Finance Eesti üksuse juhina ning US Real Estate juhatuse esimehe ja nõukogu esimehena. Ta on kirjutanud ka mõned kunstiteemalised raamatud.

Tartu linn esitas 30. augustil 2020. aastal riigikogu kultuurikomisjonile taotluse nimetada südalinna kultuurikeskus riiklikult tähtsaks kultuuriobjektiks, mis võiks ühe objektina saada riigilt rahalist tuge.

Riigikogu kultuurikomisjon tegi 2020. aasta 16. detsembril riiklikult tähtsate kultuuriehitiste ettepanekute eelvaliku, kuhu jäid 11 ehitist, sh ka südalinna kultuurikeskus.

19. mail 2021 toimus riigikogu täiskogus otsuse esimene lugemine ja 13. septembril 2021 eelnõu lõpphääletus, millega kinnitati riiklikult tähtsate kultuuriehitiste pingerida, kus esimesel kohal on Tartu südalinna kultuurikeskus. Vastavalt sellele pingereale jaotab Eesti Kultuurkapital riiklikult tähtsate kultuuriehitiste rajamise ja renoveerimise rahastamise vahendeid.

Tartu linnavolikogu andis 8. detsembril 2022 linnavalitsusele loa sõlmida Kultuurkapitaliga leping südalinna kultuurikeskuse väljaarendamise toetuse saamiseks. Kultuurkapital finantseerib keskuse rajamist 67 protsendi ulatuses, Tartu linna panus on 33 protsenti. Kultuurikeskuse hinnanguline maksumus 1. jaanuari 2022 seisuga on 73,7 miljonit eurot (koos käibemaksuga 88,4 miljonit eurot). Hinnangulist maksumust korrigeeritakse ehitushinnaindeksiga enne kultuurikeskuse ehitamise lepingu sõlmimist, mis kava kohaselt on 2026. aasta teises pooles. Lisaks tasub Kultuurkapital enda toetuse ulatuses võetava sildfinantseeringuga kaasneva kulu.

Vastavalt Tartu linna üldplaneeringule on hoone jaoks reserveeritud maa-ala Tartu kesklinna pargis (Uueturu-Küüni- Poe-Vabaduse pst vaheline ala), kus üldplaneeringu järgi peab säilima vähemalt pool pargiala, mis tuleb rekonstrueerida koos tulevase kultuurikeskusega terviklikuks avalikuks ruumiks.

Tartu linnavalitsus ja Eesti arhitektide liit viisid 2023. aasta esimeses pooles läbi rahvusvahelise arhitektuurivõistluse südalinna kultuurikeskuse rajamiseks. Arhitektuurivõistluse võitis töö "Paabel", mille autorid on 3+1 arhitektid ja Kino maastikuarhitektid.