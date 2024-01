Galerii: riigikogu esimees sai petitsiooni kanade puurispidamise keelustamiseks

Neljapäeva hommikul tegi organisatsioon esmalt riigikogu ees ühekordse visuaalse etteaste, mille järel andis petitsiooni üle riigikogu esimehele Lauri Hussarile.

"See on tugev avalik tahteavaldus, mis juhib tähelepanu tungivale vajadusele parandada põllumajandusloomade heaolu. Tänane ühiskond on väga valmis muutusteks selles sektoris," ütles Nähtamatute Loomade asutaja ja tegevjuht Kristina Mering.

Riigikogu loomakaitse toetusrühm, kuhu kuuluvad Anastassia Kovalenko-Kõlvart, Helmen Kütt, Tanel Kiik, Andrei Korobeinik, Ester Karuse, Vadim Belobrovtsev, Mario Kadastik, Zuzu Izmailova ja Tiit Maran, toetab kanade puurispidamise keelustamist Eestis.

"Loomad ja linnud tunnevad valu, stressi ja muid emotsioone sarnaselt inimestega ning kui inimene seda valu ja piina põhjustab, peab inimene ka selle eest vastutama," ütles loomakaitse toetusrühma esimees Anastassia Kovalenko-Kõlvart.