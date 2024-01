Zelenskile kingitud "Kaitsetahte" pusa pani ettevõtte tootmist suurendama

Vahel juhtub popkultuuris nii, et mõni mõjukas inimene kannab midagi ja see nakatab ka teisi. Selline fenomen juhtus eelmisel nädalal "Kaitsetahte" pusaga.

Kõik algas neljapäeval, 18. jaanuaril, kui ootamatult saabus Eestisse visiidile Ukraina president Volodõmõr Zelenski, ja kui veelgi ootamatult kinkis peaminister Kaja Kallas talle ühe pusa 50-st, mis mõeldud vaid kaitseministeeriumis kasutuseks.

"Eks me saime sellest teada meedia vahendusel. Mina nägin kõigepealt mõnes uudisteportaalis toredat artiklit sellest, kuidas Ukraina president selles Eesti parlamendi ees kõnet peab, ja ma arvan, et peale selle artikli ilmumist mõne tunni jooksul kaitseministeeriumist helistati meile ja küsiti või õigemini öeldi, et nemad on saanud kõnesid ja inimesed on tahtnud küsida, kust sellist pusa saab osta," kirjeldas Marati tegevjuht Raul Saks.

Otsus tootmist suurendada langetati umbes 20 sekundiga. Huviliste jaoks olid tooted kodulehel üleval vähem kui 24 tunni pärast.

"Sel samal hetkel võtsime ka vastu otsuse, et kui me seda toodet jaemüüki paiskame, siis seal peaks olema ka selline heategevuslik või sponsoreeriv element küljes. Täna me neid tooteid müüme, siis iga Marati poolt müüdud "Kaitsetahte" pusa eest annetame 10 eurot Eesti Vigastatud Võitlejate ühingule," ütles Saks.

Kuigi pusade jaemüüki jõudmiseks kulub veel umbes paar nädalat, on neid juba ka poest otsimas käidud, mõni huviline konkreetse sooviga kanda seda vabariigi aastapäeval.

"See näitab kellegi valmisolekut seista oma riigi eest või kaitsta oma riiki, samas ei näita poliitilist kuulumist või sümpaatiat ühe või teise poliitiku vastu. Selles mõttes ta sobib kõigile. Meil on samamoodi väga hea meel, et ka tänaste tellijate ja huviliste seas tegelikult on isegi vene emakeelt kõnelevaid inimesi, kes samamoodi tunnevad, et see võiks kaasas käia nende väärtustega," selgitas Saks.

Volodõmõr Zelenski ütles riigikogu ees, et "Kaitsetahte" asemel võiks ehk pusal olla kirjas "Võidutahe". Marat sellise kirjaga pusa toodete hulka ei lisa.

"Ma arvan, et pigem las see toode olla selline nagu ta täna on. Selleks, et mõni toode edukas oleks, peab kaasa käima mingi lugu. Ma arvan, et seda ei ole hetkel mõtet edasi arendada. Selle konkreetse toote puhul polegi tegemist nii-öelda ei disaini ega mingi muu asjaga iseseisvalt, vaid ikkagi kogu selle sümbioosi ja tulemuega kokku," põhjendas Saks.