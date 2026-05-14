Zelenski endine kantseleiülem vahistati

Ukraina presidendi endine kantseleiülem Andri Jermak. Autor/allikas: SCANPIX/Volodymyr Tarasov/SIPA
President Volodõmõr Zelenski endine kantseleiülem Andri Jermak vahistati süüdistatuna rahapesus. Kautsjoni suuruseks määrati kolm miljonit dollarit. Jermak eitab kõiki süüdistusi ja loodab, et sõbrad aitavad tal kautsjoni ära maksta.

Ukraina riiklik korruptsioonivastane büroo (NABU) ja korruptsioonivastane eriprokuratuur (SAPO) panid neljapäeval president Volodõmõr Zelenski endise nõuniku kaheks kuuks eeluurimisvanglasse ning määrasid kolme miljoni dollari suuruse kautsjoni.

"Mul pole selliseid vahendeid. Nüüd teeb mu advokaat koostööd mu sõpradega, et saada abi (kautsjoni maksmiseks - toim)," ütles Jermak Ukraina ajakirjanikele pärast otsuse väljakuulutamist neljapäeval.

"Ma arvan, et mu advokaat, juristide grupp, esitab apellatsiooni. Mul pole midagi varjata, ma jätkan võitlust ja jään Ukrainasse," lisas Jermak.

Jermak aitas Zelenski kantseleiülemana kujundada Ukraina sõjaaegset diplomaatiat ja osales ka tippkohtumistel maailma liidritega.

NABU ja SAPO esitasid Jermakile selle nädala alguses korruptsioonisüüdistuse. Uurijate sõnul oli ta organiseeritud kuritegeliku rühmituse liige, kes oli seotud 10,4 miljoni dollari suuruse rahapesuga luksusmajade ehitusprojektil Kiievi lähedal.

Järelevalveasutused ei nimetanud Jermaki nime, kuid ütlesid, et viimased süüdistused on seotud niinimetatud Midase operatsiooniga – 100 miljoni dollari suuruse korruptsiooniskandaaliga, mis keskendub riiklikule tuumamonopolile Energoatom.

Uurimine on puudutanud ka teisi Zelenski liitlasi – ettevõtja Timur Minditši ja Ukraina endist asepeaministrit Oleksi Tšernõšovit. Mõlemale esitati samuti korruptsioonisüüdistus, kuid nad eitasid süüdistusi eelmisel aastal. Minditš põgenes Iisraeli päev enne vahistamist.

Zelenski vallandas oma kauaaegse sõbra ja abilise Jermaki samal päeval, kui korruptsioonivastased uurijad otsisid läbi nõuniku kabineti. NABU andmetel pesid väidetava kuritegeliku rühmituse liikmed luksuskinnisvarainvesteeringute kaudu riigi raha, sealhulgas Energoatomilt saadud raha.

Kui Jermak maksab kautsjoni, peab ta regulaarselt ilmuma NABU-sse ülekuulamisele, teavitama detektiive oma asukohast, mitte lahkuma Kiievist ilma uurijate loata, esitama oma passid võimudele ja kandma elektroonilist võru, otsustas korruptsioonivastane kohus neljapäeval.

Zelenski kantselei teatas sel nädalal, et ei avalda Jermaki kohtuprotsessi kohta mingeid kommentaare, kuna uurimine on veel pooleli.

Toimetaja: Johanna Alvin

Allikas: Politico

