Ukraina uus sõjaväejuht on hinnatud nii rahva kui ka sõdurite seas

Peale populaarse kaitseminister Mõhhailo Fedorovi tagandamist andis Ukraina president Volodõmõr Zelenski lõpus järele ning vallandas temaga tülis olnud sõjaväejuhi Oleksandr Sõrskõi. Uus ülem Mõhhailo Draptõi on noorema põlvkonna ohvitser, kes hinnatud nii rahva kui ka sõdurite seas.

Sõrskõi maha, hüüdsid Ukraina suurlinnades kuus päeva järjest peamiselt noored meeleavaldajad, kes olid rahulolematud kaitseministri Mõhhailo Fedorovi tagandamisega.

Populaarse ministri tüli armee ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõiga pööras rahva kindrali vastu. Teisipäeva õhtul andis president Zelenski järele.

"Ma otsustasin, et Ukraina armee ülemjuhatajaks saab Mõhhailo Drapatõi.

Olen tänulik Oleksandr Sõrskõile ja igale meie sõdurile Ukraina tugeva positsiooni eest rindel. Olen tänulik Drapatõile, et tal on täpselt samasugune vaade. Rääkisime Sõrskõi ja kindralstaabi ülema Andrii Hnatoviga edasisest teenistusest ja kohustuste korrektsest üleandmisest," ütles president Zelenski.

Julgeolekueksperdi Rainer Saksa hinnangul ei olnud tegu pelgalt armeejuhi ja ministri vahelise konfliktiga, vaid rahulolematus Fedoroviga võis olla ka ministeeriumis.

"Siin ei ole küsimus niivõrd strateegilises visioonis, vaid selles, et ka minister Feodorov tahtis peaaegu kogu olemasoleva ressursi suunata uute tehnoloogiate kasutamisse ja armees veelgi kiiremini seda protsessi forsseerida. Kindral Sõrskõi leidis, et päris niimoodi ei ole ka võimalik korralikku tulemust saavutada," leidis Saks.

Lahinguvälja tegevusi ei tohiks muutus mõjutada, sest üldine strateegia on paigas, leiavad nii Saks kui ka kindralmajor reservis Neeme Väli.

"Ma arvan, et kohe ei muutu mitte midagi, aga vaadates Drapatõi tegevust varasematel ametikohtadel, siis ta kindlasti hakkab seda organisatsiooni ja eriti juhtimist kujundama oma näo järgi, sest ka maaväeülemana ta tegi päris hulgaliselt personalivahetusi," ütles Väli

Ta lisas, et on ridamisi asju, mis on lahendamata ning sellele on ka Zelenski ise viidanud.

"Kui me räägime värbamisest ja mobilisatsioonist, siis need küsimused tahavad lahendust. Ma arvan, et personalivahetus toob ilmselt ka uut mõtlemist ja katseid uute meetoditega, et neid vanu küsimusi lahendada."

Ukraina vägedes on Drapatõil väga hea maine. Teda kiidetakse eelkõige seetõttu, et ta kuulab oma alluvaid ega ole ülemäära põikpäine.

"Tundub, et ta on väga initsiatiivikas ja otsustuskindel nooremapoolne ohvitser. Kindraliks on ta kindlasti saanud ainult tänu sõjale Venemaaga. Tal on julgus otsuseid langetada ja olla tõhus välijuht, aga samas ka suuremate üksuste juht," ütles Saks ning lisas: "2014. aastal oli just tema 72. brigaadi tegevus see, mis andis Ukraina inimestele lootust, et peale vabatahtlike üksust on ka siiski Ukraina armee võimeline tõsisemaid sõjalisi operatsioone läbi viima."

Ühe vangerduse Drapatõi juba tegi ning vahetas välja kindralstaabi ülema, kelleks saab endine õhuväe ülem kindralmajor Ihor Skõbjuk.