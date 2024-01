Saksamaa vedurijuhid lähevad kolmapäeval streigile

Lisaks kaubarongide veokijuhid alustavad streiki juba teisipäeva õhtul.

"Oma kolmanda ja väidetavalt parandatud pakkumisega näitas Deutsche Bahn AG jälle, et see juhindub oma eelmisest eitamise ja vastandumise poliitikast: neil pole mingit soovi saavutada kompromissi," ütles GDL-i juht Claus Weselsky.

Omalt poolt mõistis Deutsche Bahn vedurijuhtide otsuse hukka.

"Deutsche Bahn toetub kompromissidele, samas kui GDL süvendab konflikti. Igaüks, kes et tule läbirääkimislaua taha, kui on tehtud uus pakkumine 13-protsendiliseks [palgatõusuks] ning 37-tunniseks töönädalaks sama palka säilitades, käitub täiesti vastutustundetult," ütles Deutsche Bahni pressiesindaja esmaspäeval.

Deutsche Bahn ja GDL on arutanud uue kollektiivlepingu sõlmimist alates novembrist. Ametiühingu eesmärgiks on vähendada töönädalat 38-lt 35-le töötunnile ilma, et palk väheneks.

Saksa suurim raudtee-ettevõte Deutsche Bahn pakkus rohkem paindlikkust töötundide osas, kuid keeldub pakkuda lühemat töönädalat sama palga eest.