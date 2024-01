EL võimaldab Poolal piirata toiduimporti Ukrainast

Vastavast komisjoni järeleandmisest Poola valitsusele teatas intervjuus Financial Timesile Euroopa Komisjoni asepresident Valdis Dombrovskis.

"Me vaatame, kuidas pakkuda lisakaitset Poolale ja teistele liikmesriikidele ning üks viis seda teha on kehtestada riigipõhised tagatised," ütles Dombrovskis.

Poola ja Ungari kehtestasid eelmisel aastal ühepoolse keelu Ukraina teravilja impordile ning Euroopa Komisjon on pettunud, et Poola uus tsentristlik peaminister Donald Tusk jätkas oma konservatiivse eelkäija poliitikat antud valdkonnas. Keeld on vastuolus EL-i õigusega.

"Me näeme, et Ukraina põllumajandustoodete kauplemise või ekspordi piirkondlik mõju on väga ebaühtlaselt jaotunud. Seda kogevad peamiselt vahetud naabrid, samas kui see ei põhjusta palju häireid EL-i turul tervikuna," lisas Dombrovskis.

Poola põllumajandusministeerium pole veel komisjoni asepresidendi avaldust kommenteerinud.

Lisaks Õiguse ja Õigluse (PiS) partei võimuperioodi ajal kehtestatud teraviljakeelule lubas Tusk kaitsta Poola veokijuhtide huve. Veokijuhid otsustasid piiriblokaadi ajutiselt märtsi alguseni peatada, mis võimaldas Tuskil tulla Kiievi-visiidile esmaspäeval.

Dombrovskis seletas, et Ukraina tolli- ja kvoodivaba ligipääsu EL-i turule pikendatakse 2025. aasta juunini. Samas soovib Euroopa Komisjon Kiieviga peetavate kaubanduse liberaliseerimise kõneluste käigus, et Ukraina ise vähendaks enda kaubanduspiirangud EL-i toodangule.

Ukraina sai EL-ilt ühepoolse piirangutevaba ligipääsu EL-i turule pärast Venemaa täiemahulist sissetungi Ukrainasse 2022. aasta veebruaris. Vene õhurünnakud Ukraina Musta mere sadamatele ning Ukraina teravilja vedavatele kaubalaevadele segavad Ukraina suutlikkust eksportida teravilja oma tavapärastele turgudele Aasias ja Aafrikas.

Lisaks kinnitasid EL-i ametnikud Financial Timesile, et nad kaaluvad imporditollide kehtestamist sellistele Ukraina kaupadele nagu kanaliha, suhkur ja munad. Kanaliha ja munade eksport Ukrainast EL-i kahekordistus alates 2022. aasta algusest. Siiski ütles asjaga kursis olev anonüümseks jääda soovinud isik, et lõplikku otsust pole veel langetatud.