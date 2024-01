Küsitlus: DeSantise lahkumise järel kasvas Trumpi toetus rekordkõrgeks

New Hampshire'is osariigis kõigest päev enne selle osariigi eelvalimisi avaldatud küsitlusest selgub, et USA ekspresidendi Donald Trumpi toetus tõusis seni kõrgeimale tasemele selle osariigi vabariiklaste seas. Pühapäeval lõpetas oma presidendikampaania Trumpi üks kahest järelejäänud oponentidest Ron DeSantis.

Ajalehe The Boston Globe tellitud ja Suffolki Ülikooli läbiviidud küsitlusest selgub, et Donald Trumpi toetab 57,4 protsenti New Hampshire'i osariigi vabariiklastest ja sõltumatutest valijatest, kes kavatsevad hääletada vabariiklaste eelvalimistel. Trumpi toetus kasvas võrreldes päeva taguse ajaga kahe protsendipunkti võrra.

Lõuna-Carolina ekskuberneri Nikki Haley toetus on 38,2 protsenti ning see kasvas samuti kahe protsendipunkti võrra.

Ülejäänud valijad pole kas veel oma otsust langetanud või toetavad mõnda muud kandidaati.

Küsitlus viidi läbi 20. ja 21. jaanuaril ning kokku vastas küsimustele 500 New Hampshire'i vabariiklaste eelvalimistest osa võtta kavatsevatest valijatest.

Pühapäeval avaldatud CNN-i küsitlus näitab samuti selget edumaad Trumpile, keda toetas 50 protsenti valijatest ehk 11 protsendipunkti võrra rohkem valijaid kui jaanuari alguses tehtud küsitluses.

Nikki Haley toetus piirdus 39 protsendiga, olles seitsme protsendipunkti võrra kõrgem kui jaanuari alguses. Ron DeSantist toetas küsitluses kuus protsenti valijatest, ning need valijad võivad minna pigem Trumpile kui Haleyle, sest DeSantis ise avaldas oma valimiskampaania lõpetamise järel toetust Trumpile.

CNN-i küsitluses uuriti ka New Hampshire'i demokraatide hääletamiskavatsusi, sest teisipäeval toimuvad ka demokraatide eelvalimised. USA presidenti Joe Bidenit toetab 63 protsenti demokraatide valijatest, samas kui 10 protsenti kavatseb toetada Minnesota saadikut USA kongressi esindajatekojas Dean Phillipsi ning üheksa protsenti toetab raamatuautorit Marianne Williamsoni.

Samas võivad New Hampshire'i demokraatide eelvalimised veel osutuda tagasilöögiks Joe Bidenile, sest tema nime pole valimissedelil ning valijad peavad seda ise selle peale kirjutama.

New Hampshire'i osariigi eelvalimised toimuvad juba jaanuaris vaatamata Demokraatide Rahvusliku Komitee (DNC) korraldusele teistele osariikidele mitte pidada eelvalimisi enne Lõuna-Carolinat, kus eelvalimised toimuvad alles veebruari lõpus.

Osariiki juhtivad vabariiklased otsustasid aga pidada eelvalimisi enne teisi osariike, sest seda kirjutavad ette osariigi seadused. DNC langetas selle järel otsuse, et New Hampshire'i osariigi valimistulemuste järgi ei jaotata delegaate ning DNC ei tunnista osariigi eelvalimisi. Biden jättis DNC otsuse järel registreerumata New Hampshire'i eelvalimistele.

Kuigi Biden peaks küsitluste järgi võitma New Hampshire'is nendele takistustele vaatamata, jälgivad analüütikud ka demokraatide eelvalimiste valimisosalust. Kui see osutub madalaks, võib see viidata Bideni valijate vähesele entusiasmile.