ERR USA-s: Haley on Trumpile ainus tõsiseltvõetav rivaal

Florida kuberner Ron DeSantis, keda veel aasta tagasi peeti Donald Trumpi suurimaks rivaaliks, teatas pühapäeval, et lõpetab vabariiklaste presidendikandidaadiks pürgimise. Ühtlasi avaldas ta ka endisele presidendile toetust.

"Ma ei saa oma toetajatelt enam aega ja ressursse paluda, kui meil pole kindlat teed võiduni. Mulle on selge, et enamus vabariiklaste eelvalijatest soovib anda Donald Trumpile veel ühe võimaluse," kõneles DeSantis.

Kuigi Florida kuberner teenis Iowa eelvalimistel Nikki Haley ees teise koha, ei ole CNN-i andmetel DeSantisel enam rahalisi vahendeid kampaania jätkamiseks. Lisaks on DeSantise toetus New Hampshire'i osariigis madal.

"Haley on võistlustules nüüd ainus tõsine kandidaat, kes ei ole Trump. Tema ülesanne on jätkata sõnumi edastamist just neile valijatele, kes otsivad vabariiklaste 2024. aasta kandidaadiks alternatiivi," kommenteeris Associated Pressi ajakirjanik Meg Kinnard.

Erinevalt Iowast saavad teisipäeval New Hampshire'is hääletada ka sõltumatud ehk erakondliku kuuluvuseta valijad.

Viimaste küsitluste põhjal toetab seal Donald Trumpi ligi 50 protsenti vabariiklaste eelvalimistel osalejatest. Florida kuberneri loobumine tõstab suure tõenäosusega aga Trumpi toetust veelgi.

Suuresti just tänu sõltumatutele valijatele on endise ÜRO suursaadiku Nikki Haley toetus New Hampshire'is 36 protsenti.

"Püüdsin vabariiklaste hulgast valida kedagi, kes võiks Trumpi võita. Ja ta (Haley) tundus mu parima valikuna. Ta on väga meeldiv. Eriti meeldib mulle, et ta toetab Ukrainat," rääkis valija Richard Anderson.

New Hampshire'i eelvalimised toimuvad 23. jaanuaril.