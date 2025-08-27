X!

Leedu tulevane peaminister vihjas plaanile Ignitise aktsiad tagasi osta

Ignitis kiirlaadimispunktid.
Ignitis kiirlaadimispunktid. Autor/allikas: Ignitis
Leedu peaministrikandidaat Inga Ruginienė ütles, et uurib võimalusi Leedu riigi suurosalusega, kuid Balti börsil noteeritud energiaettevõtte Ignitis Group vähemusaktsionäride väljaostmiseks, et see täielikult riigi omandisse tagasi viia.

"Oleme koalitsioonilepingus täpsustanud, et otsime võimalusi aktsiate tagasiostmiseks eraomanikelt," ütles Ruginienė teisipäeval BNS-ile. Ta lisas, et detailset kava ei ole veel koostatud, nimetades ideed veel uueks asjaks, vahendas Leedu rahvusringhääling LRT.

Kuigi allkirjastatud koalitsioonileping sellist sätet ei sisalda, ütles Ruginienė, et teema üle peetakse edasisi läbirääkimisi ja see võidakse lisada valitsusprogrammi. Ta märkis, et ettepanek tuli koalitsioonipartneritelt, erakonnalt Nemunase Koidik ning Leedu Põllumeeste ja Roheliste Liidult.

Teisipäeval enne hääletust seimis seadusandjatega vesteldes ütles Ruginienė ka, et valitsus arutab, kuidas ettevõte tervikuna riigi omandisse tagasi viia.

Kolmapäeval rõhutas ta, et igasugune väljaost toimub järk-järgult. "Pole vaja karta, et äkki saabub päev X ja me ostame teatud summa eest 25 protsenti tagasi. Seda kindlasti ei juhtu," ütles Ruginienė ajakirjanikele. "Oleme kokku leppinud, et hindame võimalusi ja vähehaaval, kui need võimalused lubavad, alustame üha suurema hulga aktsiate riigile tagasiostmise protsessi."

Leedu tulevase peaministri sõnul peaks riik Ignitise üle täielikku kontrolli omama, arvestades selle staatust strateegilise varana. "Eriti praeguses tundlikus geopoliitilises olukorras on väga oluline, et avalik sektor jääks täielikult riigi kätte," ütles ta.

Pretsendendina tõi Ruginienė välja valitsuse 2009. aasta otsuse osta välja 38,3-protsendine osalus nüüdseks likvideeritud riiklikus energiaettevõttes Leo LT, kui valitsus maksis NDX Energijale selle eest 680 miljonit litti.

Ruginienė märkis ka, et Ignitis Groupi nõukogus on palju välismaalasi. "Võib-olla pole see halb asi, aga me usume ja sooviksime näha võimalikult suurt osa avalikust sektorist riigi käes," rõhutas ta.

Energiaminister Žygimantas Vaičiūnas ütles kolmapäeval BNS-ile, et ostu osas ei tohiks teha radikaalseid ega rutakaid otsuseid. Tunnistades küsimuse tundlikkust, ütles ta, et riik saab Ignitise üle kontrolli säilitada ka muul viisil.

Leedu valitsusele kuulub praegu 74,99 protsenti Ignitis Groupi aktsiatest, ülejäänud osa kuulub institutsionaalsetele ja jaeinvestoritele.

Leedu parlament andis teisipäeval oma heakskiidu Ruginiene (LSDP) saamisele riigi uueks peaministriks, kuid lõplikult kinnituse peab ta saama septembris, kui seim hääletab tema valitsuse programmi üle. Uue valitsuse moodustavate Leedu Sotsiaaldemokraatliku Partei (LSDP), erakonna Nemunase Koidik ning Leedu Talurahva ja Roheliste Liit koos Kristlike Perede Liiduga esindajad allkirjastasid esmaspäeval valitsuskoalitsiooni moodustamise lepingu.

Toimetaja: Mait Ots

Allikas: LRT.lt

