Meedia: Venemaa saatis Peterburi õhutõrjesüsteemi S-300

Telegrami kanal Astra avaldas video, mis näitab, et Venemaa tõi Peterburi piirkonda õhutõrjesüsteemi S-300.

Russia is setting up S-300 missile air defense systems around Saint Petersburg. https://t.co/ImpuHwljiC pic.twitter.com/d2uLOiTwWp — Igor Sushko (@igorsushko) January 23, 2024

Eelmisel nädalavahetusel puhkes Venemaa Leningradi oblastis merekaubasadama vedelgaasiterminalis ulatuslik tulekahju, Ust-Luga asula elanike sõnul kuulsid nad eelnevalt plahvatusi. Tulekahju kustutamine kestis esmaspäevani, Kreml süüdistas esmaspäeval sadama rünnakus Ukrainat.

S-300 raketikompleksi seeriatootmine algas 1975. aastal ning võeti NSV Liidus relvastusse 1978. aastal. Süsteemi S-300 edasiarendatud versioon on S-400. Lisaks kasutab Venemaa S-300 rakette nüüd ka Ukraina linnade ründamiseks.

Venemaa on S-300 õhutõrjesüsteeme andnud ka Süüriale. Iisraeli meedia on varem teatanud, et S-300 ei ohusta uusi F-35 varghävitajaid ja vajaduse korral on nad võimelised neid õhutõrjesüsteeme neutraliseerima.