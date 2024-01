Eakate juhtide osalusega liiklusõnnetuste hulk on kasvanud

Kuigi liiklusõnnetusi põhjustavad endiselt kõige rohkem nooremad autojuhid, siis kasvanud on eakate juhtide osalusel juhtunud õnnetuste hulk. Politsei sõnul puutuvad nad sageli kokku selliste vanemate autojuhtidega, kelle terviseseisund on selline, et nad ei tohiks enam autoga sõita. Juhtimisõiguse peatamine on taolistel juhtudel aga keeruline ja aeganõudev.

Asi peaks käima nii, et kui politseil tekib kahtlus, et tegemist on liiklusohtliku terviseseisundiga ja autojuht roolis olla ei tohiks, saadavad nad selle info perearstile, kes tühistab tervisetõendi ja annab sellest teada ka transpordiametile. Transpordiamet omakorda saab peatada sõiduki juhtimise õiguse. Kuigi selliseid näiteid on, ütleb politsei, et süsteem hästi ei toimi.

"Riigi tasandil peaks olema konkreetne protseduur ja reeglistik, et iga asutus või iga osapool teaks täpselt, mida ta tegema peab. Lahendus sellistele juhtumitele peab tulema võimalikult kiiresti, ei saa olla nii, et täna on roolis inimene, kes on liikluses väga ohtlik, täna kõrvaldame ta roolist, aga tegelikult on tal kehtiv arstitõend endiselt olemas," rääkis Pärnu politseijaoskonna juht Üllar Kütt.

Perearst Liis Kaasik ütles, et kui neile jõuab politseilt teade liikluses ohtlikust eakast, siis tegutsevad nad selle nimel, et tervisetõend saaks tühistatud. Kaasik tõdes samas, et ei ole kindlat juhist, kuidas selline info arstini peaks jõudma ja kuidas arst täpselt käituma peaks.

"Hetkel ei ole ühtset süsteemi, kuidas info liiklusrikkumisest peaks perearstini jõudma. Kui me räägime juhilubade tervisetõendist, siis peab patsient eelnevalt täitma tervisedeklaratsiooni ja avaldama soovi oma terviseseisundi hindamiseks," lausus Kaasik.

Patsiendi vastuvõtule tulek võib aga võtta aega. Kui perearst tervisetõendi tühistab, siis transpordiametile jõuab see info automaatselt. Transpordiamet peab aga praeguse süsteemi järgi inimest tema juhtimisõiguse peatamisest teavitama. Enne seda ei ole võimalik juhtimisõigust peatada. Kuid nii võib ka juhtimisõiguse peatamine võtta aega.

"Transpordiamet omalt poolt on ka teinud liiklusseaduse eelnõusse vastava ettepaneku, et sellistel juhtudel peatuks juhtimisõigus automaatselt, ilma et me peaksime hakkama seda eraldi isikule kätte toimetama," lausus

Terviseminister Riina Sikkut ütles, et kuigi eakate autojuhtide arv liikluses kasvab, ei ole nad tema hinnangul liikluses kiiret sekkumist nõudev probleem. Samas tõdes Sikkut, et sotsiaalministeerium otsib praegu vastust, kas autojuhtidele tervisetõendite väljastamisel peab midagi muutuma.

"Vastust meil veel ei ole, aga valitsuse liikluskomisjonis ka sel nädalal komisjon koguneb ja neid võimalusi arutatakse. Esimene samm puudutab ilmselt tervisetõendite kehtivuse lõpetamist, kui inimene on osalenud liiklusõnnetuses, kus on inimkannatanu, et sellisel juhul ei saaks automaatselt juhtimisega jätkata," lausus Sikkut.