USA kongress läheneb kokkuleppele Ukrainale abi andmise osas

USA kongress leppis kokku Mehhiko lõunapiiri julgeolekut käsitleva lepingu tekstis, mis saavutati hoolimata USA endise presidendi Donald Trumpi ja tema liitlaste püüdlustest läbirääkimised rööbastelt lüüa, vahendas The Guardian.

Ukrainale abi andmise jätkamine sõltub selle dokumendi vastuvõtmisest, kuna täiendava rahastamise taotlusi ei võeta kongressis vastu just piiripoliitika tõttu.

Guardiani hinnangul peaks dokumendi tekst avalikuks saama lähipäevil.

"Kongressis arutlusel olev ettepanek muudaks oluliselt immigratsioonipoliitikat, et piirata rännet USA lõunapiirile saabuvate inimeste rekordilise tõusu taustal. See hõlmaks olulisi järeleandmisi demokraatidelt vastutasuks vabariiklaste toetuse eest sõjalisele abile Iisraelile ja Ukrainale," märkis väljaanne.

Ajakirjanikud märgivad, et kokkuleppe sõlmimata jätmisel on ülemaailmsed tagajärjed. Pentagon hoiatas, et raskes sõjas Venemaaga eesliinil olevad Ukraina sõdurid võivad jääda laskemoonata.

Senati demokraatide juht Chuck Schumer toonitas omakorda, et Ukraina sõja tulevik ja lääne demokraatia julgeolek sõltuvad sellest, kas USA kongress jõuab kokkuleppele.

Senati vabariiklaste liider Mitch McConnell pidas kolmapäeval kõne, milles rõhutas, et Ukraina edasine abistamine on Ühendriikide riiklikes huvides.

"Ukraina toetamise küsimuses ei räägita kunagi heategevusest, siin ei räägita heategevuse demonstreerimisest ega rahvusvaheliste suhete abstraktsetest põhimõtetest. Me räägime külmadest ja karmidest Ühendriikide huvidest," toonitas McConnell.