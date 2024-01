Viimsis tunnustati parimaid vabatahtlikke riigikaitsjaid

Aasta kaitseliitlane on seersant Pirko Palu Pärnumaa malevast. Ta on Pärnu malevkonna Rae rühmas ja Pärnu linnakaitse üksuses jaoülem ja peamine väljaõppeinstruktor. Ta juhib Pärnu linnas tuntud ettevõtteid, mille ruume on tema võitluskaaslased saanud kasutada väljaõppeks.

Aasta naiskodukaitsja on laste infektsioonhaiguste arstiks õppinud Anna-Liisa Kerna Tartu ringkonnast. Ta on ringkonnas hinnatud nii organisatsiooniõpetuse kui ka esmaabi instruktorina.