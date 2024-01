USA sõdurite hukkumise tõi kaasa droonide tuvastamisel puhkenud segadus

Droonirünnak leidis aset Süüria piiri lähedal asuvas eelpostis. Rünnaku ajal saabus baasi tagasi ka USA droon. Seetõttu tekkis segadus ning USA väed ei suutnud vaenlase droonirünnakut ära hoida, vahendas The Wall Street Journal.

USA ametnikud ütlesid, et vaenlase droon tuli Iraagist. Surma sai kolm USA sõjaväelast, ligi 40 sõjaväelast sai vigastada. USA teatas, et riik pole leidnud veel tõendeid selle kohta, et rünnaku korraldas Iraan. Siiski tegutsevad piirkonnas Iraani rahastatud rühmitused, mis ründavad pidevalt ka USA vägesid.

Washingtoni Lähis-Ida poliitika instituudi teadur Michael Knights ütles, et Iraani toetatud rühmitused on varemgi kasutanud sarnast taktikat. Need rühmitused jälgivad USA droonide lennutrajektoori.

Valge Maja teatas samas esmaspäeval, et USA ei otsi sõda Iraaniga.

"Me ei otsi sõda Iraaniga. Ärge tehke siiski viga ja arvake, et rünnak jääb vastuseta. See oli olukorda pingestav ja see nõuab reageerimist," ütles riikliku julgeolekunõukogu kõneisik John Kirby

USA president Joe Biden kohtus esmaspäeval ka oma riikliku julgeoleku meeskonnaga. Kohtumisel osalesid riikliku julgeoleku nõunik Jake Sullivan, kaitseminister Lloyd Austin, luureülem Avril Haines, Valge Maja personaliülem Jeff Zients, riikliku julgeoleku nõuniku asetäitja Jon Finer ja sisejulgeolekunõunik Liz Sherwood-Randall

Iraan samas eitab USA süüdistusi, mille kohaselt Teheran toetab äärmusrühmitusi, mis korraldasid kolm USA sõjaväelast tapnud droonirünnaku Jordaaniale. Iraaniga seotud rühmitus teatas aga sotsiaalmeedias, et tegemist oli kättemaksuga, kuna USA ründas eelmisel nädalal Bagdadis tegutsevat sõjalist rühmitust.