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Iraani droonirünnak pani Hormuzi väina hapra vaherahu proovile

Välismaa
Hormuzi väinas olevad laevad
Hormuzi väinas olevad laevad Autor/allikas: SCANPIX/REUTERS/Stringer
Välismaa

Teheran hoiatas neljapäeval Hormuzi väina loata läbimise eest ja mõni tund hiljem ründas revolutsioonilise kaardiväe (IRGC) droon Singapuri lipu all sõitvat kaubalaeva. Ajaleht The Wall Street Journal märgib, et viimane juhtum näitab taas, kui habras on USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkulepe.

IRGC droon ründas Singapuri lipu all sõitnud kaubalaeva Ever Lovely. Rünnak leidis aset vaid nädal pärast seda, kui Ühendriigid ja Iraan sõlmisid 60-päevase kokkuleppe, mille eesmärk oli lõpetada sõjategevus ning taastada ohutu laevaliiklus ühe maailma tähtsaima energiatransiidi koridori kaudu.

Viimase rünnaku iseloom viitab samas sellele, et tegemist ei olnud õnnetuse ega eksitusega. Vahetult enne rünnakut teatas  Rahvusvaheline Mereorganisatsioon (IMO), et käivitab koostöös Iraani, Omaani, USA ja teiste piirkonna riikidega evakuatsioonikava. Selle eesmärk on tagada, et sajad lõksu jäänud laevad saaksid piirkonnast ohutult väljuda. 

Mõni tund pärast rünnakut teatas IMO, et peatas ajutiselt laevade päästmise operatsiooni. Organisatsiooni peasekretär Arsenio Dominguez siiski rõhutas, et rünnaku alla jäänud laev ei liikunud ametliku evakuatsiooniprogrammi raames.

USA ja Iraani vahel sõlmitud kokkuleppe kohaselt peab aga Teheran tegema kõik endast oleneva, et tagada kaubalaevade ohutu läbipääs Hormuzi väinas. Vastutasuks leevendasid USA võimud islamiriigi-vastaseid sanktsioone. Valge Maja teatas, et uurib juhtunut. 

Vaatamata pingetele näitas laevaliiklus Hormuzi väinas viimastel päevadel taastumise märke. Kolmapäeval läbis Hormuzi väina ligi 80 alust ning naftahinnad on langenud sõjaeelsele tasemele. Samas näitab viimane rünnak taas vaherahu haprust ning ohustab maailma ühe tähtsaima naftakoridori toimimist, vahendas The Wall Street Journal

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: WSJ

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