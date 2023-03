Tele2 lahkuv juht: Eestis on regiooni halvim internet, kõrgeimate hindadega

Eestis on interneti hind üle mõistuse kõrge, see on regiooni halvim teenus, kuid kõrgeimate hindadega, ütles usutluses Delfi Ärilehele Tele2 Eesti lahkuv juht Chris Robbins. Samas tarbijakaitse ja tehnilise järelevalve amet (TTJA) ei saa Robbinsi hinnangul järelevalveorganina hakkama.

"Ma lahkun õige pea, seega siin mul enam mingeid huvisid ei ole ning saan öelda otse ja ausalt: Eestis on interneti hind üle mõistuse kõrge. See on regiooni halvim teenus, kuid kõrgeimate hindadega," rääkis Robbins ajalehele. "Ma ei suuda seda uskuda. Koduse ja äriinterneti hinnad on hullumeelsed, naeruväärsed. See teeb majandusele kahju. Kui ettevõtted maksavad kaheksa kuni kümme korda rohkem kui Leedus, siis see on hullumeelne."

Robbins jätkas: "Mulle meeldib meie siinne järelevalveorgan. Nad on toredad, targad ja töökad. Aga neil on selgelt liiga vähe töötajaid. Nad ei saa hakkama. Nad ei ole järelevalveorgan. Nad on piirkonna nõrgim tegija ja nad saavad sellest ka ise aru. Neil on rohkem inimesi vaja."

"Piinlik öeldagi, aga kui vahel nende jutule läheme, siis küsivad nad esimese asjana, kas oleme konkurentidega ikka midagi kokku leppinud," lisas Robbins. "Kui me tohiks kokku leppida, siis ei oleks meil neid vajagi. Järelevalveorgan on selleks, et see, mida teeme, oleks ka ühiskonna huvides. Nemad peavad turgu õiges suunas suunama. Nad ei tee seda."

Robbins selgitas, et Eesti telekommunikatsioonituru probleem seisneb selles, et Telia käes on sideteenuste taristu ehk hulgimüügiturg.

"Uus valitsus peab midagi tegema. /.../ Järelevalveorgan ongi selleks, et kui on oligopol, mis domineerib mingit valdkonda, siis nemad tegutsevad. Telia käes on taristu, aga selle roll ei ole ühiskonna huvides," lisas Robbins.

Eesti turul tegutseb kolm suurt telekommunikatsiooniettevõtet: Telia, Elisa ja Tele2.