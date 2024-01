IMF: USA ja Hiina kasvavad sel aastal oodatust kiiremini, euroala aeglasemalt

Maailmamajandus tervikuna kasvab sel aastal IMF-i prognoosi kohaselt 3,1 protsenti varem ennustatud 2,9 protsendi asemel. 2025. aasta majandusprognoos jäi samaks, püsides 3,2 protsendi juures, vahendab Bloomberg.

USA majandusele ennustatakse 2,1-protsendilist kasvu, samas kui veel oktoobris hinnati selle aasta USA majanduskasvuks 1,5 protsenti. Prognoosi mõjutasid oodatust suuremad tarbijate kulutused viimase aasta lõpus.

Ka Hiina majanduskasvuks ennustas menukas asutus 4,6 protsenti, samas kui oktoobris avaldatud prognoosi kohaselt pidi riigi majanduskasv piirduma ainult 4,2 protsendiga. Hiina valitsus teatas hiljuti täiendavatest kulutustest loodusõnnetuste ennetamisele.

Samas ennustab IMF selle aasta euroala majanduskasvuks ainult 0,9 protsenti, veel oktoobris ennustati euroalale 1,2-protsendilist majanduskasvu. Euroala majanduskasvu madalamat prognoosi põhjuseks on suuresti Saksamaa kasvuprognoosi halvenemine. Siiski ennustab IMF, et inflatsiooni langedes suurendavad euroala tarbijad kulutusi, mis aitab majanduskasvule kaasa.

India majandus kasvab prognoosi järgi sel aastal 6,5 protsenti ja Venemaa majandus kasvab 2,6 protsenti varasema 1,1-protsendilise prognoosi asemel. Venemaa ennustatust suurema majanduskasvu põhjuseks peetakse riigieelarve militaarkulutuste järsku tõstmist, mis kajastub ka majanduskasvu numbrites.

Argentinale ennustatakse 2,8-protsendilist majanduslangust, veel oktoobris prognoosis IMF, et riigi majandus kasvab 2,8 protsendi võrra. Eelmine prognoos ilmus enne uue presidendi Javier Milei valimist. IMF viitas oma prognoosi muutes uue valitsuse "poliitikate olulisele muutmisele", mille hulka kuulub erinevate toetuste ja hinnakontrolli mehhanismi kaotamine, rahvusvaluuta peeso märkimisväärset devalveerimist ning pakutud valitsuse kulutuste piiramist.

Kuigi maailmamajandus tervikuna kasvab aeglasemalt kui viimase kahekümne pandeemiaeelse aasta 3,8-protsendiline keskmine, peab IMF maailmamajanduse seisu pigem heaks.

"Maailmamajandus näitab jätkuvalt üles märkimisväärset vastupidavust, ning me oleme pehme maandumise viimases etapis: inflatsioon langeb ning kasv püsib. Siiski on kasvu kiirus aeglane ning ees võivad oodata keerised," kirjutas IMF-i peaökonomist Pierre-Olivier Gourinchas.

IMF loetles riskidena võimalikku toormehindade kasvu seoses geopoliitiliste pingete ja tarnehäiretega. Samuti võib inflatsiooni langus osutuda ennustatust aeglasemaks, mis sunniks keskpanku hoida intressimäärasid kõrgel kauem.

Prognoosi kohaselt langeb inflatsioon maailmas tervikuna 4,4 protsendini, veel eelmisel aastal tõusid hinnad globaalselt 6,8 protsenti. Inflatsiooni langus peaks olema kiirem arenenud riikides. Euroopa Keskpank ja USA föderaalreserv langetavad prognoosi kohaselt intressimäärasid aasta teisel poolel.

Lisaks hoiatas IMF, et maailmakaubandus on killustumise ohus. Fond ennustab rahvusvahelise kaubavahetuse kasvuks 3,3 protsenti sel aastal ja 3,6 protsenti 2025. aastal, mis on madalam kui ajalooline keskmine, milleks on 4,9 protsenti. Riigid on kehtestanud umbes 3000 uut piiriülest kaubanduspiirangut eelmisel aastal, mis on kolm korda suurem arv kui 2019. aastal, kirjutas oma aruandes IMF.