Saksamaal ja Prantsusmaal langes jaanuaris inflatsioon

Saksamaa inflatsioon langes jaanuaris oodatust kiiremini. Kui veel detsembris püsis Saksamaa aastane inflatsioon 3,8 protsendi tasemel, siis jaanuaris langes inflatsiooni 3,1 protsendile. Reutersi küsitletud majandusteadlased ennustasid kõrgemat, 3,2-protsendilist inflatsiooni.

Reageerides Saksamaa föderaalse statistikaameti (Destatis) avaldatud andmetele, ütles riigi keskpanga juht Joachim Nagel, et ta on veendunud, et Euroopa Keskpank (ECB) on suutnud inflatsiooni ohjeldada, vahendab Financial Times.

Ka Prantsuse inflatsioon langes jaanuaris, moodustades 3,4 protsenti aastases võrdluses. Veel detsembris oli Prantsuse inflatsiooni suuruseks 4,1 protsenti.

Energiakandjate inflatsioon langes Prantsusmaal enim, moodustades ainult 1,8 protsenti jaanuaris. Kaupade hinnad tõusid ainult 0,7 protsenti, toidu inflatsioon oli 5,7 protsenti. Teenuste hinnatõus kiirenes veidi, moodustades 3,2 protsenti.

Neljapäeval selguvad inflatsiooninäitajad kogu euroalal ning Reutersi küsitletud majandusteadlased ennustavad inflatsiooni langust 2,8 protsendile võrreldes detsembrikuu 2,9 protsendiga.

Hinnatõusu aeglustumine Saksamaal ja Prantsusmaal suurendas investorite lootust, et ECB alustab ajalooliselt kõrgete intressimäärade langetust juba lähiajal. Siiski püüdis ECB president Christine Lagarde jahutada veel teisipäeval intresside langetamise ootusi.

"Me pole veel sinna jõudnud. Meil on vaja erinevaid andmeid, millest ühed on kriitiliselt tähtsad. Need on palku puudutavad andmed," ütles keskpanga juht teisipäeva õhtul intervjuus CNN-ile.

Samas ütles Lagarde pärast eelmisel nädalal toimunud ECB kohtumist, et aastane hinnatõus peaks jõudma keskpanga kaheprotsendilise eesmärgini selle aasta jooksul.

ECB ennustab, et palgatõus aeglustub sel aastal 4,8 protsendini võrreldes 5,3-protsendilise keskmise palgatõusuga eelmisel aastal. Keskpanga juhid, teiste seas Lagarde, on juba öelnud, et nad soovivad esmalt teada saada mitmes euroala riigis käivate kollektiivsete palgaläbirääkimiste tulemusi. Viimastel nädalatel nõudsid palgatõusu näiteks Saksamaa transporditöötajate, arstide ja ehitajate ametiühingud.

Ka Rahvusvaheline Valuutafond (IMF) on öelnud teisipäeval värskes aruandes, et inflatsioon langeb üle maailma oodatust kiiremini, mis peaks võimaldama keskpankadel intressimäärasid langetada.