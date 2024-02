Hvostov: olenemata sõja tupikseisust püsib Zalužnõi positsioon

Ajakirjanik Andrei Hvostovi sõnul on jõudnud sõda Ukrainas tupikseisu, aga Ukraina sõdurite seas populaarse relvajõudude ülemjuhataja Valeri Zalužnõi kohta see ei ohusta.

Hvostovi sõnul osutus kindral Zalužnõi väide eelmisel aastal Briti väljaandes The Economist ilmunud intervjuus sõja tupikseisu jõudmisest tõeks.

"Zelenski tõttas küll kohe väidet kummutama, aga professionaalidega pole mõtet vaielda," järeldas Hvostov neljapäeva hommikul "Vikerhommikus" kindrali väitest.

Jaanuari lõpus teatasid paljud Ukraina väljaanded Zalužnõi tagasiastumisest, aga samal päeval see ka kummutati.

Hvostovi hinnangul on valeväidete esitamine ajakirjanduses tingitud suvise pealetungi ebaõnnestumisest.

"Täiskasvanud inimestena teame, et kui mingi asi väga hästi õnnestub, siis on edul alati mitu autorit, aga kui on ebaedu juhtunud, siis jääb autor üksi," ütles Hvostov.

Hvostovi sõnul kirjutas Ukraina meedia juba terve eelmise aasta, et kahe vägeva mehe vahel on pinged ning Zelenski on juba välja valinud endale sobivama kindrali.

Hvostov ütles, et Ukraina ajakirjanduses on läbi käinud kaks võimalikku Zalužnõi mantlipärijat – sõjaväeluure juht Kõrõlo Budanov ja maavägede juhataja Oleksandr Sõrskõi.

Kõrõlo Budanovile aga heidetakse Hvostovi sõnul ette husaarilikku käitumist. "Tõmbab mõõga ja siis läheb värvikalt ratsaväerünnakule," võrdles Hvostov.

"Sõrskõi kohta väidetakse, et ta oma sõdurite eludest eriti ei hooli. Seda eelkõige Bahmuti kaotuste pärast," sõnas Hvostov.

Zalužnõi on Hvostovi sõnul aga just selline kindral, kes säästab oma meeste elusid ja ei saada ükskõikselt mehi lainetena venelaste miiniväljadele. See võib olla ka põhjus, miks suvine pealetung ebaõnnestus.

"Kui sõdurite seas populaarse kindrali vastu käib poliitilistes koridorides susimine, siis rikub see ka sõdurite meeleolu. Seda mõisteti ka mingil hetkel poliitilisel tasandil," ütles Hvostov.

Tuginedes Kiievi ülikoolis töötavale politoloogile tõi Hvostov välja, et tegu võib olla ka poliitilise mänguga, millega opositsioon üritab Zelenskit nõrgestada.