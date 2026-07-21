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Bloomberg: Zelenski kaalub Sõrskõi vallandamist

Välismaa
Ukrainas toimusid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu
Ukrainas toimusid meeleavaldused kaitseministri väljavahetamise vastu Autor/allikas: SCANPIX/EPA/SERGEY DOLZHENKO
Välismaa

Ukraina president Volodõmõr Zelenski kaalub Ukraina relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi vallandamist meeleavalduste surve all, milles nõutakse sõjaväejuhi tagasiastumist, teatas uudisteagentuur Bloomberg.

Ukrainlaste uudisteagentuuri Unian andmetel viitas Bloomberg artiklis kahele olukorraga kursis olevale allikale.

Anonüümseks jääda soovinud ametnike sõnul on Zelenski juba hakanud uurima, kes võiks Ukraina relvajõudude ülemjuhataja välja vahetada.

Üks allikatest ütles, et Ukraina liider nimetab Sõrskõi asemele ühendvägede ülemaks tõenäoliselt kindralmajor Mõhhailo Drapatõi ning Sõrskõi võidakse vallandada juba lähipäevil. Teine allikas ütles, et otsust asendaja kohta pole veel tehtud, kuigi on juba koostatud 11 kandidaadiga lühinimekiri.

Bloomberg märkis, et Zelenski nõunik Dmõtro Lõtvõn keeldus kommentaaridest. Ukraina peastaap teatas oma avalduses, et Sõrskõid ei ole vallandatud ja ta jätkab oma kohustuste täitmist.

Sotsiaalmeedias tehtud postituses ütles Ukraina president, et esmaspäeval, 20. juulil kohtus ta Drapatõiga, kuid ei maininud mingeid plaane ülemjuhataja väljavahetamiseks.

"See on viimane reas aruteludest Zelenski ja tippkindralite vahel, mis on toimunud alates eelmisest nädalast, mil puhkesid protestid populaarse kaitseministri Mõhhailo Fedorovi vallandamise tõttu," kirjutas Bloomberg.

Väljaande andmetel tulid tuhanded inimesed Kiievi ja teiste suuremate linnade tänavatele, et protesteerida kaitseministri tagasiastumise vastu.

Fedorov ütles ajakirjanikele, et nõudis Sõrskõi tagasiastumist, keda süüdistas sõjaliste reformide takistamises, kuid Zelenski asus ülemjuhataja poolele.

Presidendi administratsiooni ülem Kõrõlo Budanov kinnitas, et selles küsimuses on avaliku arvamusega arvestatud ja kutsus üles rahule.

Väljaanne tõi välja, et Sõrskõi nimetati Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks 2024. aasta alguses, kui vahetas välja kindral Valeri Zalužnõi, kes vallandati konflikti tõttu Zelenskiga.

Toimetaja: Karl Kivil

Allikas: BNS

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