Zelenski vahetas välja Ukraina relvajõudude ülemjuhataja

Ukraina president Volodõmõr Zelenski teatas teisipäeva õhtul, et vabastab ametist relvajõudude ülemjuhataja Oleksandr Sõrskõi ja nimetab tema asemele ühendvägede komandöri Mõhhailo Drapatõi.

"Olen otsustanud, et Ukraina relvajõudude uueks ülemjuhatajaks saab Mõhhailo Drapatõi. Olen tänulik Oleksandr Sõrskõile ja igale meie võitlejale Ukraina tugevate rindepositsioonide eest," ütles Zelenski.

Sõrskõi juhtis Kiievi kõige otsustavamaid sõjalisi kampaaniaid, kuid sattus vastuollu reformijatega, kui droonid ja uus tehnoloogia muutsid sõja palet.

Sõrskõi peatas Venemaa pealetungi Kiievile pärast 2022. aasta sissetungi ja juhtis Ukraina julget vasturünnakut Venemaa Kurski oblastisse 2024. aastal.

Kuid Venemaal sündinud ja Moskvas koolitatud 60-aastane mees ei suutnud kunagi vabaneda oma nõukogude stiilis kindrali mainest.

Kriitikud süüdistasid teda selles, et ta ei hoolinud hukkunud sõdurite arvust, mis tõi talle hüüdnime "lihunik".

"Ta on väga karm, kuid armeekindral peabki karm olema," ütles üks kõrge Ukraina ametnik AFP-le pärast tema nimetamist ülemjuhatajaks 2024. aastal.

Sõrskõi lõpu alguseks sai Zelenski ootamatu otsus vallandada reformimeelne kaitseminister Mõhhailo Fedorov, kes toodi ametisse armeed moderniseerima. Tuhanded tulid tänavatele, nõudes Fedorovi asemel Sõrskõi ametist kõrvaldamist.