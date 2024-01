Meedia: Zalužnõi keeldus Ukraina armee eesotsast lahkumast

Rahvusvaheline meedia kirjutab, et Ukraina president Volodõmõr Zelenski palus esmaspäeval oma kõrgeimal sõjaväeülemal Valerii Zalužnõil tagasi astuda, kuid kindral keeldus. Seejärel hakkasid levima väited, et president vallandas populaarse kindrali, kuid pidi lõpuks ta ametisse ennistama.

Pinged kahe mehe vahel on kestnud Ukraina suvise vastupealetungi ebaõnnestumise tõttu juba nädalaid. Ukraina opositsioonisaadik ja kindrali liitlane Oleksii Gontšarenko ütles The Guardianile, et tema teada palus president esmaspäeval Zalužnõi tagasiastumist, kuid ta keeldus seda tegemast.

Ta süüdistas konfliktis isiksuste kokkupõrkeid. "Isiklikult arvan, et see on halb mõte. Nende vahel pole põhimõttelisi probleeme, kuid Zelenski büroo on tundnud muret selle pärast, et Zalužnõi on teinud poliitilisi, mitte sõjalisi avaldusi," ütles Gontšarenko.

Ajaleht The Times kirjutab, et Zelenski ja Zalužnõi kohtusid esmaspäeval silmast-silma. Zelenski vabastas siis Zalužnõi ametist, kuid pidi kõrgemate ohvitseride ja rahvusvaheliste partnerite survel selle otsuse tühistama.

Kolm allikat teatasid, et kõigepealt palus Zelenski Zalužnõil tagasi astuda. Kindral keeldus ning siis teatas Zelenski, et kirjutab alla tema vallandamise määrusele. Zalužnõi läks siis oma kabinetti ja ütles oma meeskonnale, et ta vallandati.

Allikad teatasid, et seejärel väljendasid oma muret nii Ukraina kõrged ohvitserid kui ka USA ja Suurbritannia. Kahe tunni jooksul levisid kohalikus meedias väited, et Zalužnõi ametikohta pakuti nii sõjaväeluure juhile Kõrõlo Budanovile kui ka Ukraina relvajõudude maavägede juhile Oleksandr Sõrskõile. Mõlemad lükkasid pakkumise tagamise ning Zelenski loobus Zalužnõi vallandamisest, vahendas The Times.

"Zelenski peab mõistma, et sõjavägi usaldab Zalužnõid ning kui president tahab, et sõjavägi teda usaldaks, peab ta õppima usaldama ka Zalužnõid," ütles üks Zalužnõi liitlane.

Meedias on varem levinud väited, et Zalužnõi võib kandideerida poliitilisele ametikohale. Kindral on need väited ümber lükanud, kinnitades, et keskendub sõja võitmisele. Siiski pinged Ukraina poliitilise ja sõjalise juhtkonna vahel kasvavad.

Mõned vaatlejad kritiseerivad nüüd avalikult Ukraina praegust poliitilist juhtkonda.

"Riiki juhib näitleja (viide Zelenski varasemale töökohale), kes reageerib teravalt, kui keegi saab temast rohkem tähelepanu," ütles ajakirjanik Juri Butusov.