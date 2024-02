Aprillist lihtsustub turvakontrolli läbimine Tallinna lennujaamas

Alates aprillist saab reisija Tallinna lennujaamas turvakontrolli läbida, ilma et peaks vedelikud ja sülearvuti kotist välja võtma. Plaanis on kaotada nõue 100 ml suurused vedelikud eraldi kottidesse pakkida.

Tallinna lennujaamas käib praegu julgestuskontrolli seadmete väljavahetamine, mistõttu tuleb aprilli alguseni kestvate tööde tõttu julgestuskontrollis tavapärasest kauem oodata.

Saates "R2 Päev" käinud Tallinna Lennujaama lennundusjulgestuse juhi Tarvi Pihlakase sõnul toimub läbivaatusseadmete vahetamine kahes etapis. Esimeses etapis vahetatakse lennujaama viiest läbivaatusseadmest kaks välja, teises etapis kolm seadet.

Uute seadmete kasutusele võtuga on plaanis kaotada ka nõue pakkida 100 ml vedelikud eraldi kottidesse. Pihlakas rõhutas, et kuigi see võimalus hakkab kehtima Tallinna lennujaamas, ei pruugi see kehtida tagasilendudel teistest lennujaamadest.

Uued läbivaatlusseadmed kasutavad kompuutertomograafiat ning kuvavad pagasi sisu kolmemõõtmeliselt, mis aitab koti sisu paremini töödelda.

Uued seadmed tervisele ohtlikud ei ole.

Ümberehitustööde tõttu soovitab Pihlakas praegu lennujaama tulla kaks tundi enne lendu.

"Hommikused tipptunnid kipuvad olema pikemad kui tavaliselt. Kui meil oli viis liini kasutada, siis täna on meil ainult kolm. Selle tõttu võivad järjekorrad pikeneda kuni 25 minutini, kuid on esinenud ka pikemaid aegu," ütles Pihlakas.

Pihlakase sõnul on Tallinna lennujaamas tipphooaeg koolivaheajal. Ta märkis, et sel ajal võib parkimismaja olla täis, ning inimesed peaksid varuma aega, et sõiduk kaugemale parkida.

Läbivaatlusseadmete väljavahetamine läheb maksma 2,8 miljonit eurot.