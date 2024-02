Uuring: Stubbi edumaa Haavisto ees kahaneb

Kui valimiste teine voor toimuks praegu, siis Stubb koguks 54 protsenti häältest, Haavisto saaks 46 protsenti häältest. Uuring viidi läbi 2.-4. veebruaril, eelhääletus juba käib, vahendas HS.

Võrreldes HS-i eelmise uuringuga on Haavisto toetus kasvanud, Stubbi oma aga kahanenud. 30. jaanuaril avaldatud küsitlus näitas, et Stubbi toetus on 57 protsenti, Haavisto toetus aga 43 protsenti.

Esimeses voorus sai Stubb 27,2 protsenti häältest ja Haavisto 25,8 protsenti häältest.

Meessoost valijad eelistavad endiselt presidendina Stubbi, Haavisto on aga populaarsem naiste seas. Mõlemad kandidaadid on populaarsed kõikide vanuserühmade seas, siiski Stubb on populaarsem pensionäride seas, Haavisto naudib aga suuremat tudengite toetust.

Stubb on populaarsem valgekraede, ettevõtjate seas. Haavisto on samas populaarsem töölisklassi seas.

Viimased uuringud näitavad, et nii Haavisto kui ka Stubb on suutnud säilitada nende valijate toetuse, kes hääletasid nende poolt juba esimeses voorus. Stubbi taga on kolm neljandikku Põlissoomlaste kandidaadi Jussi Halla-aho valijatest, veidi alla kahe kolmandiku Olli Rehni toetajatest plaanib samuti hääletada Stubbi poolt.

Enamus Vasakliidu kandidaadi Li Anderssoni ja sotsiaaldemokraatide kandidaadi Jutta Urpilaineni toetajatest kavatseb hääletada Haavisto poolt.

Uuringufirma Verian tippjuht Sakari Nurmela tõi välja, et Jussi Halla-aho toetajatest vaid 58 protsenti on kindlad, et annavad hääle ka teises voorus. "Võib ju mõelda, et see, kui palju inimesi lõpuks valima läheb, võib tulemusele mõju avaldada," rääkis Nurmela.

Küsitluse viis läbi uuringufirma Verian, kokku küsitleti 1154 üle 18-aastast inimest. Küsitlusse ei kaasatud Ahvenamaa maakonna elanikke. Küsitluse veapiir on 2,9 protsenti.