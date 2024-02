Yle küsitlus: Soome presidendivalimistel juhib jätkuvalt Stubb

Kandidaatide toetus on umbes sama ka juba hääletamas käinud inimeste seas. Kokku eelhääletas Soome presidendivalimistel juba 46 protsenti valijatest, kusjuures hääleõiguslikest naistest on eelhääletanud juba üle poole.

Võrreldes 25. jaanuaril avalikustatud eelmise küsitlusega langes Stubbi toetus veidi. Toona toetas teda 59 protsenti valijatest ja Haavistot eelistas järgmise presidendina 41 protsenti valijatest, kirjutab Yle.

24. jaanuaril toimunud valimiste esimeses voorus kogus Stubb 27,2 protsenti ja Haavisto 25,8 protsenti häältest.

Küsitluse järgi kavatseb enamik Stubbi ja Haavisto esimese vooru valijatest oma lemmiku poolt veel kord hääletada.

"Esimeses voorus Stubbi poolt hääletanutest toetab teda selgelt rohkem kui üheksa kümnest [valijast]. Haavisto osas on olukord täpselt sama," ütles Ylele küsitluse läbiviinud uuringufirma Taloustutkimus tegevjuht Jari Pajunen.

Uuringu järgi toetab ligi 80 protsenti põlisoomlasest esimese vooru kandidaadi Jussi Halla-aho poolt hääletanutest teises voorus Stubbi, Haavistot toetab veidi rohkem kui kümme protsenti Halla-aho valijatest.

Enam kui pooled Keskerakonna kandidaadi ja Soome keskpanga juhi Olli Rehni poolt hääletanutest kalduvad nüüd Stubbi poole ja ligi kolmandik Haavisto poole. Ülejäänud pole veel valikut langetanud.

Kuni 90 protsenti sotsiaaldemokraadist Euroopa Komisjoni voliniku Jutta Urpilaineni ja Vasakliidu juhi Li Anderssoni poolt hääletanutest ütles küsitluses, et nad toetavad valimiste teises voorus Haavistot.

Meeste seas juhib Stubb, keda toetab 67 protsenti meestest. Seevastu 58 protsenti naistest toetab Haavistot.

Kandidaatide toetuse erinevused on väiksemad vanuserühmade lõikes, kuid sealgi on olemas selge trend: mida eakam on valija, seda kõrgem on Stubbi toetus. Üle 80-aastaste valijate seas toetab Stubbi 62 protsenti valijatest ja alla 24-aastaste valijate seas on esikohal Haavisto 54 protsendiga häältest.

Stubb on populaarsem ettevõtjate, juhtide ja tööliste seas. Haavisto on populaarsem suure staažiga palgatöötajate seas. Pajuneni sõnul hääletasid paljud Stubbi taha koondunud töölised esimeses voorus Halla-aho poolt.

Siiski võivad pühapäeva õhtul selguvad valimistulemused veel üllatada. Haavisto lootuseks on see, et oma valikus ebakindlad või valima mitteplaanivad inimesed tulevad siiski valima.

"See võimalus on Haavisto väikeseks üllatuseks. [Küsimus on,] kas Haavisto suudab neid gruppe aktiveerida," ütleb Pajunen.

Küsitluse põhjal on Haavisto toetus suurem kui Stubbil ka nende seas, kes ei usu, et nad üldse lähevad valima.

"Isegi need, kelle kandidaadieelistus on veel ebakindel, nimetavad Haavistot oluliselt sagedamini kui Stubbi," lisas Pajunen.

Siiski rõhutab Pajunen, et nende osakaal, kes ei ole oma eelistuses kindlad, on praeguses etapis üsna väike.