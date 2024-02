Zelenski määras Zalužnõi asemel vägede juhiks Sõrskõi

Zelenski määras vägede eesotsa Sõrskõi, kes varem juhtis Ukraina maavägesid.

"Alates tänasest võtab uus meeskond üle Ukraina relvajõudude juhtkonna. Määrasin kindralpolkovnik Sõrskõi Ukraina relvajõudude ülemjuhatajaks," teatas Zelenski.

Ukraina kaitseminister Rustem Umerov kinnitas, et president vabastas Zalužnõi ametist.

"Täna tehti otsus muuta Ukraina relvajõudude juhtkonda. Ma olen siiralt tänulik Zalužnõile kõigi tema saavutuste ja võitude eest," ütles Umerov.

Zelenski ja Zalužnõi kohtusid neljapäeval ning president vihjas seejärel kohe ka sotsiaalmeedias, et vabastas Zalužnõi ametist. President tänas Zalužnõid tema varasema töö eest armee juhtimisel.

Presidendi sõnul arutati ka seda, kes võiksid kuuluda Ukraina relvajõudude uuenenud juhtkonda ja ta tegi Zalužnõile ettepaneku jääda meeskonda edasi.

I met with General Valerii Zaluzhnyi.

I thanked him for the two years of defending Ukraine.

We discussed the renewal that the Armed Forces of Ukraine require.

We also discussed who could be part of the renewed leadership of the Armed Forces of Ukraine.

The time for such a renewal… pic.twitter.com/tMnUEZ3BCX